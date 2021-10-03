Osmanlı mutfağından çıkan ve ana yemek olarak sofranızda lezzetine doyamayacağınız Piliç Topkapı tarifi.

Malzemeler

Yarım çay bardağı zeytinyağı

4 büyük tavuk budu

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızıbiber

Tuz

İç pilav için malzemeler:

1 orta boy soğan

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 su bardağı pirinç

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı nane

1 su bardağı su

Zeytinyağı

Tuz

Nasıl yapılır?

Derin bir kapta pirinci 30 dk ılık tuzlu suda bekletin. 1 çay kaşığı karabiber, kırmızıbiber, tuz ve yarım çay bardağı zeytinyağını karıştırın. Kemiğinden ayrılmış ve açılmış tavuk butlarını genişçe bir kapta terbiye edin. 1 yemek kaşığı dolmalık fıstığına zeytinyağını ekleyip bir tavada kavurun. Küp küp doğradığınız soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Önceden ıslattığınız pirincin sularını süzüp tavaya ilave edin ve 5 dk daha kavurun. Karabiber, nane, yenibahar, kuş üzümü, tuz ve 1 bardak su ekleyip kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. 1 tane açılmış olan tavuğu derisi aşağı bakacak şekilde fırın kabına yerleştirin. İç pilavı 4’e bölün ve bir parçasını koyun. Tavuğu kenarlarından tutarak bohça şekline getirin ve kürdanlarla tutturun. Ters çevirip tepsiye bırakın. Yarım yemek domates salçasını 1 bardak su ile ekleyin. Devamında yarım çay bardağı zeytinyağında döküp harmanlayın. Salçalı sosu tavukların üzerine dökün. 200 derece önceden ısıtılmış fırında 30-35 dk pişirin. Sıcak servis etmenizi tavsiye ederiz. Afiyet olsun.