Piknik alanında çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Edinilen bilgilere göre, bu akşam saatlerinde Uçhisar’da bir piknik alanında henüz nedeni öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangının kısa sürede büyümesi nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Piknik alanında bulunan tüplerin patlamaması büyük bir faciayı önlerken Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan’da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.