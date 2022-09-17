Pikan cevizi nedir, faydaları nelerdir? Pikan cevizi yağı şifa deposu! Kalp hastalıklarına iyi geliyor

Pikan cevizi, herkesin aşina olduğu cevizlerden farklıdır. Bu nedenle öbür cevizlerden ayırt etmek hayli kolaydır. Daha düz ve daha uzun olan pikan cevizinin meyveleri çok kalitelidir. Üretim hacmi küçüktür, bundan ötürü da fiyatı başkalarına nazaran yüksektir. Amerikan kökenli bir bitki türü olması ile beraber pikan cevizi Türkiye'de de yaygın olarak bulunuyor. Özellikle Güney Ege ile beraber Akdeniz Bölgesi kıyılarında yetişen bir bitki türüdür. Brezilya cevizi tiroid bezleri üzerinde de etkilidir. Doymamış yağ asitleri yönünden önemli bir bitki kaynağı olması ile beraber, birçok önemli faydası olduğunu ifade etmek mümkün. Bu sebepten dolayı pikan cevizinin faydaları ile beraber nasıl tüketilmesi konusunda bilgiler merak edildi.

Pikan cevizi nedir? Pikan cevizinin faydaları ve zararları nelerdir? İşte son dönemde adını sık sık duyduğumuz pikan cevizi hakkında bazı bilgiler;

Pikan cevizi dünyada Pekan olarak adlandırılır. Türkiye'de ise meyve ve tohumunun benzerliği nedeniyle Pikan cevizi olarak bilinir. Ilıman iklim bölgelerinde yetişen Pikan cevizi zengin besin değeri ile dikkat çeker. Pikan cevizinin anavatanı Kuzey Amerika kıtasıdır. ABD'nin özellikle güney eyaletleri ve Meksika'da çoklukla yetiştirilir. Pikan yetiştiriciliği 19 yüzyıldan sonra yayılmıştır. Türkiye de dahil dünyanın farklı ülkelerinde yetiştirilmeye başlanmıştır. Ancak Türkiye'de de sınırlı bir yetiştirme alanına sahiptir.

Pikan cevizi Türkiye'de nerede yetişir?

Pikan cevizi sıcak iklim koşullarına sahip Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişir.

Pikan cevizi ağacı kaç yılda meyve verir?

Pikan cevizi dikimden itibaren 4-8 yaşında ürün vermeye başlar, 10. yaşından itibaren çeşide ve kültürel işlemlere bağlı olmak üzere ağaç başına 40- 80 kg arasında verim alınır. ABD' de 150 yaşında ekonomik verimde bahçeler bulunmaktadır.

Pikan cevizi faydaları

Dünya çapında ortak şekilde tüketilen pikan cevizi özellikle farklı faydaları ile beraber ön plana çıkıyor. - Yüksek bir antioksidan oranına sahiptir.

- Birçok farklı dış zararlıya karşı vücudu önemli oranda korur.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Kan basıncını dengelemede yardımcıdır.

- Kolesterol düşürücü bir etkisi bulunur.

- Kalp ve damar sağlığı destekleyici bir katkı verir.

- Prostat rahatsızlığını tedavi edici bir etkisi bulunur.

- Prostat kanserine karşı koruyucudur.

- Diyabet riskini azaltmada önemli rol oynar.

- Beyin gelişimini destekler ve beyin hücrelerinin gelişimine katkı verir.

- Hafızayı güçlendirir.

- İştahı dengeler ve böylece sağlıklı biçimde kilo verme olanağı tanır. Ortak şekilde yukarıda verilen tüm faydaları ile beraber, pikan cevizi düzenli bir şekilde tüketilebilir. Sadece sağlık değil aynı zamanda lezzeti ile beraber boş vakitlerde tüketilebilecek özel bitki kaynakları içerisinde geliyor.

Pikan Cevizi Günde Ne Kadar Tüketilmeli?

Pikan cevizi içerdiği zengin mineral ve vitamin deposu ile beraber, düzenli olarak tüketilmesi önerilen önemli besin kaynaklarından biridir. Bu bağlamda günde bir avuç pikan cevizini tüketmek yeterli gelir. Aynı zamanda oldukça zengin bir atıştırmalık olarak da gün içerisinde değerlendirilebilir. Özellikle gelişim çağında olan çocuklar için onların beyin gelişimi noktasında önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Böylece 7'den 70'e her birey gün içerisinde kendi el yapısı ile bir avuç kadar tüketebilir. Bu sayede içeriğinde bulunan tüm farklı kaynaklar ile beraber faydalarından yararlanmak mümkün olur. Pikan Hangi Bölgelerde Yetişir? Pikan cevizi özellikle soğuk iklimler istemeyen ve ılık iklimleri tercih eden önemli bir bitki kaynağıdır. Bu sebepten dolayı daha çok Akdeniz ülkeleri ile beraber Akdeniz iklimine sahip yerlerde yetişir. Türkiye açısından bakıldığı zaman ise Ege Bölgesi'nin güneyi ile beraber Akdeniz kıyı sahillerinde yetişen bir bitki türüdür. Böylece ülkenin dört bir yanına ulaşım imkanı sağlayan pikan cevizi, düzenli olarak tüketilebilecek kaynaklar içerisinde bulunuyor.

Pikan Cevizi ile Normal Ceviz Arasındaki Farklar Nelerdir?

Günlük hayatta yaygın olarak tüketilen normal ceviz ile benzerlik gösteren pikan cevizi, birtakım farklılıkları ile de öne çıkmaktadır. İlk bakışta farkları anlamak zor olsa bile, dikkatli bakıldığında pikan cevizinin dış yüzeyi daha düzgün ve pürüzsüzdür. Ayrıca ceviz kıracağını ihtiyaç duymadan kolay bir şekilde elle kırılabilen ceviz türlerinden biridir. Pikan cevizi aynı zamanda nispeten daha tatlıdır. Pikan cevizi ağacı meyvesi ise, normal cevize göre çok daha uzun bir süre saklama imkanı tanıyor. Bu ayrıcalıkları ve farklılıkları ile beraber normal cevizle bir tane cevizin birbirinden ayırt etmek mümkün.

Pikan Cevizinin Zararları Var mı?

Pikan cevizi konusunda merak edilen bir diğer konu ise zararları olup olmadığıdır. Bu konuda pikan cevizinin bilinen bir zararı olmadığını dile getirmek mümkün. Ancak aşırı tüketilmesi ile beraber bazı alerjik reaksiyonlar meydana getirebilir. Aynı zamanda fazla tüketim eşliğinde kilo aldırabilir. Alerjik semptomlar kapsamında kızarıklık ya da kaşıntı gibi sorunlar meydana getirebilmektedir. Diğer yandan ishal sorunu da yarattığına söylemek mümkün. Ancak bu tür durumlar genelde aşırı oranda tüketim ile beraber meydana gelen sorunlardır.

Pikan cevizi yağı, sıvı yağlar kategorisindeki en sağlıklı yağ türlerinden biridir. Lif oranının yüksek olması, pikan cevizi özellikleri içinde sağlık açısından önemli bir konumdadır. Pikan cevizinin 1 kilosu, 100 ila 760 TL arasında değişiklik gösteriyor.

PİKAN CEVİZİNİN FARKI NE?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir makalesinde Pikan cevizinin diğer cevizlerden farkı şöyle anlatılır:

-İç randıman yüksekliği

-Cevizin yetiştirilmediği iklimlerde daha az masrafla yetiştirilebilmesi

-Meyvesinin daha uzun süre saklanabilmesi

-Kabuğunun kolayca elle kırılabilmesi.

PİKAN CEVİZİNİN FAYDALARI NE?

Gebelikte pikan cevizi

Gebelikte meydana gelebilecek düşük doğum riskini önler. Hem hamile anne hem de bebeğin kemik gelişimi destekler. Ceviz beyin gelişimini desteklediği için hafızayı da güçlendirir. Cevizin aşırıya kaçılmadan az miktarda ve düzenli tüketilmesi oldukça yararlıyken fazla tüketilmesi de sonucu da zararları meydana çıkar.

Pikan cevizinin besin değerleri

28 gram ceviz aşağıdaki besinleri içerir;

Kalori: 196

Protein: 2.5 gram

Yağ: 20.5 gram

Karbonhidrat: 4 gram

Lif: 2.7 gram

Bakır: Günlük Değerin (DV) %38'i

Tiamin (B1 vitamini): DV'nin %16'sı

Çinko: DV'nin %12'si

Magnezyum: DV'nin %8'i

Fosfor: DV'nin %6'sı

Demir: DV'nin %4'ü

Özellikle bakır, tiamin ve çinko ile birlikte iyi bir lif kaynağıdırlar.

PİKAN CEVİZİNİN ZARARLARI NE?

Cevizlerin bazı dezavantajları da bulunuyor. Ağaç yemişlerine alerjisi olanlar kaçınmalıdır. Kalorileri yüksektir. Kilo almanıza katkıda bulunabilir. Bu nedenle, özellikle kilo vermeye çalışıyorsanız dikkatli tüketmelisiniz.

Pikan cevizi hakkında uzman yorumu;

Pikan cevizinin faydalarından bahseden Beyin Cerrahı Doç. Dr. Tufan Cansever “Pikan cevizi, ağaçta yetişen yemişler arasında en yüksek antioksidan oranına sahip yemiştir. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan antioksidanlar, kanser ve enfeksiyon riskini azaltmada da etkili rol oynar. Pikan cevizi; folik asit, A, C ve E vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum ve çinko gibi minerallerin önemli bir kaynağıdır. İçerdiği E vitamini sayesinde özellikle kalp krizi, felç gibi hastalıklara karşı koruyucu, diyabet riskini azaltıcı ve bağışıklık sistemini de güçlendirici etkiye sahiptir. Daha önemlisi B kompleks grubu vitaminlerinden B1, B2, B3, B5 ve B6 zengini olan pikan cevizi, iştahı dengeler ve vücudun ihtiyacı olan kaloriyi kullanmasında yardımcı olur. Günde bir avuç tüketilen pikan cevizi, beyin gelişmine katkı sağlar’’ dedi.

Günde bir avuç yendiğinde hafızayı güçlendiriyor

Pikan cevizinin beyin gelişimine katkılarından bahsederken özellikle yoğun sınav dönemindeki öğrencilerin beslenmesine de dikkat çeken Doç. Dr. Tufan Cansever “Öğrencinin başarısında beslenme çok büyük önem taşır. Özellikle ara öğünlerde abur cubur tüketmektense, pikan cevizi gibi sağlıklı atıştırmalıkları alışkanlık haline getirmek konsantrasyon süresini de uzatır. Uzun saatler süren ödevler ve yoğun sınav dönemleri bedeni olduğu kadar zihni de çok yorar. Elbette başarıyı etkileyen mucize besin yoktur. Ancak sınava hazırlık dönemi boyunca tüm besinleri içeren bilinçli beslenme; hem fiziksel ve ruhsal sağlığı olumlu etkiler, stres etkilerini azaltır, hem de okul / sınav başarısına katkıda bulunur. Pikan cevizinin yapısındaki bazı bileşiklerin, beyin hücrelerine koruyucu etki gösterdiği saptanmıştır. Beynin özellikle hafıza ve mekansal öğrenme gibi kritik bölgelerinde iyileştirici etkisi olduğu belirlendiğinden günde bir avuç pikan cevizi tüketilmesi hafızayı da güçlendirmede önemli rol oynar” dedi.

Serin yerde saklanmalı, her gün tüketilmeli

Fındık, fıstık, ceviz, kabak çekirdeği ve badem gibi yağlı tohumlu besinlerin B grubu vitaminleri, mineraller, yağ ve protein bakımından zengin besinler olduğunu, her gün belirli bir miktarda tüketilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Y. Birol Saygı, bu besinlerdeki böceklenme ve küflenmeye karşı uyardı: "Küflerin hedef organı karaciğer olmakla birlikte diğer dokularda da hasarlara veya tümörlere neden olabilir. Saklanan yerlerin bağıl nem oranları % 60’tan fazla olmamalı. Tuz, nemi çektiğinden evde yağlı tohumları saklarken iri tuz kullanılmalı. Serin yer tercih edilmeli."

Gıdaların üretimlerinden tüketimlerine kadar geçen süreler içerisinde çeşitli nedenlerle bozulduğunu anlatan Saygı, bu bozulma faktörlerinin önemli bir grubunu mikroorganizmaların oluşturduğunu söyledi. Yağlı tohumların uygun koşullarda saklanmazlarsa, böceklenebileceklerini ve küfleneceklerini ifade eden Saygı, "Küfler 'aflatoksinler' denilen zararlı öğeler üretirler. Önemli bir besin toksini olan aflatoksinlerin hedef organı karaciğer olmakla birlikte diğer dokularda da hasarlara veya tümörlere neden olabilir" dedi. Yağlı tohumlardaki küflenmeyi önlemek için uygun zamanda hasat edilmesi gerektiğinin altını çizen Saygı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hasat toprak üzerinde bırakılmamalıdır. Bozulmayı önlemede en önemli nokta, nem kontrolüdür. Fındık, fıstık gibi yağlı tohumlarda nem oranı % 5’ten fazla olmamalıdır. Saklanan yerlerin bağıl nem oranları % 60’tan fazla olmamalıdır. Tuz, nemi çektiğinden evde yağlı tohumları saklarken iri tuz kullanılmalıdır. Yer fıstığı, fındık, diğer fıstıklar, ceviz, nemli ve sıcak yerlerde saklandıklarında küflenirler. Bu nedenle yağlı tohumlar, serin yerde saklanmalıdır."