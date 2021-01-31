  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Pıhtı atması nedir? Pıhtı atması belirtileri nelerdir? Pıhtı atması nasıl önlenir?
Sağlık

Pıhtı atması nedir? Pıhtı atması belirtileri nelerdir? Pıhtı atması nasıl önlenir?

Pıhtı atması olarak bilinen rahatsızlık, beynin fonksiyon kaybı yaşayarak işlevini yitirince belirir. Pıhtı atması sonucunda konuşma ve görme bozuklukları, nörolojik sorunlar ve hatta vücutta işlev kaybı gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Pıhtı atması tedavisinin her ne kadar zor olduğu bilinse de günümüz tıp teknolojisi rahatlıkla pıhtı atma tedavisini yapabiliyor. Peki pıhtı atma belirtileri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-01-31 14:18:00 -
Pıhtı atması nedir? Pıhtı atması belirtileri nelerdir? Pıhtı atması nasıl önlenir?

Kalıcı hasarlar dahi ortaya çıkartabilen bir rahatsızlık olan pıhtı atmasının şiddeti kişiden kişiye göre değişkenlik gösterir. Beyne pıhtı atmasına sebep olan pek çok faktör bulunuyor. Tedavi yöntemleri de bu nedenlere bağlı olarak belirleniyor.

Pıhtı atması belirtileri

Tıkanan damara göre pıhtı atması belirtileri değişebilir. Beyne pıhtı atması sonucunda bazı hastalar hafif bir şekilde bu rahatsızlığı atlatırken bazıları da ölüm ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Pıhtı atmasının belirtileri olarak genel manada şunları söyleyebiliriz:

- Sıklıkla kol ve bacaklarda felç yaşanması

- Duyu ve konuşma bozuklukları olması.

- Görme kaybı gerçekleşmesi.

- Bilinç etkilenmesi.

Pıhtı atmasının önlenmesi

Beyne pıhtı atması gibi rahatsızlıklarla karşı karşıya kalmamak için günlük yaşantımızda şunları yapmak gerekir:

- Her gün düzenli olarak mutlaka egzersiz ve yürüyüş yapmak ihmal edilmemeli.

- Bol su içmek. (Su içmek, kanı sulandıracağı için pıhtı atmasını önleyen faktörler arasında en iyisidir.)

- Varisi olanların mutlaka varis çorabı kullanmaları gerekir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Oğuzhan Asiltürk tartışmalara noktayı koydu: Ali Aktaş kim ki!
Siyaset

Oğuzhan Asiltürk tartışmalara noktayı koydu: Ali Aktaş kim ki!

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, parti içinden kendisini eleştirenlere çok n..
Günlük koronavirüs verileri açıklandı: Tedbir sonuçları tabloya yansıyor
Gündem

Günlük koronavirüs verileri açıklandı: Tedbir sonuçları tabloya yansıyor

Sağlık Bakanlığı, 30 Ocak 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.
Bir ülkede daha koronavirüs mutasyonu görüldü
Korona Virüs

Bir ülkede daha koronavirüs mutasyonu görüldü

Kolombiya'da bir kişide koronavirüsün mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türüne rastlandığı bildirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay