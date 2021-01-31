Pıhtı atması nedir? Pıhtı atması belirtileri nelerdir? Pıhtı atması nasıl önlenir?

Kalıcı hasarlar dahi ortaya çıkartabilen bir rahatsızlık olan pıhtı atmasının şiddeti kişiden kişiye göre değişkenlik gösterir. Beyne pıhtı atmasına sebep olan pek çok faktör bulunuyor. Tedavi yöntemleri de bu nedenlere bağlı olarak belirleniyor.

Pıhtı atması belirtileri

Tıkanan damara göre pıhtı atması belirtileri değişebilir. Beyne pıhtı atması sonucunda bazı hastalar hafif bir şekilde bu rahatsızlığı atlatırken bazıları da ölüm ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Pıhtı atmasının belirtileri olarak genel manada şunları söyleyebiliriz:

- Sıklıkla kol ve bacaklarda felç yaşanması

- Duyu ve konuşma bozuklukları olması.

- Görme kaybı gerçekleşmesi.

- Bilinç etkilenmesi.

Pıhtı atmasının önlenmesi

Beyne pıhtı atması gibi rahatsızlıklarla karşı karşıya kalmamak için günlük yaşantımızda şunları yapmak gerekir:

- Her gün düzenli olarak mutlaka egzersiz ve yürüyüş yapmak ihmal edilmemeli.

- Bol su içmek. (Su içmek, kanı sulandıracağı için pıhtı atmasını önleyen faktörler arasında en iyisidir.)

- Varisi olanların mutlaka varis çorabı kullanmaları gerekir.