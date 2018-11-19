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"Picasso'nun çalınan tablosu Romanya'da" haberi şaka çıktı

Hollanda'da 6 yıl önce Rotterdam Sanat Müzesi'nden (Kunsthall) çalınan Picasso imzalı Tête d'Arlequin'in Romanya'da olduğu iddiaları şaka çıktı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 17:17
"Picasso'nun çalınan tablosu Romanya'da" haberi şaka çıktı

Hollanda'da 6 yıl önce çalınan İspanyol ressam Pablo Picasso'ya ait "Tête d'Arlequin" adlı tablonun Romanya'da bulunduğu yolundaki haberin, Belçikalı bir tiyatro grubunun şakası olduğu ortaya çıktı.

Belçika'nın Anvers kentinde bulunan Berlin Tiyatro Grubu, Perşembe günü ilk kez sahnelenecek olan "True Copy" (Gerçek Kopya) adlı oyunun tanıtımı için böyle bir yol izlediğini açıkladı.

Yves Degryse ve Bart Baele'nin kaleme aldığı tiyatro oyunu, Hollandalı ünlü sanat eserleri kopyacısı Gert Jan Jansen'in hayatını anlatıyor.

Tiyatro yapımcıları, gerçeğin ne kadar değerli olduğunu sorgulayan oyunu tanıtmak için, 6 yıl önce Rotterdam Sanat Müzesi'nden (Kunsthall) çalınan Picasso imzalı Tête d'Arlequin'i kullanmaya karar vermiş.

Degryse ve Baele, 31 Ekim'de Romanya'ya giderek, sahte Picasso tablosunu hırsızlardan birinin yaşadığı Greci köyü yakınlarında bir ağacın altına gömmüşler. Ardından da Romanya ve Hollanda'da 3'er adrese imzasız ihbar mektubu göndermişler.

Rotterdam'daki sanat hırsızlığı konusundaki romanı bir süre önce Romanya'da yayımlanan Mira Feticu, mektubu alır almaz gazeteci Frank Westerman ile birlikte Lahey'den Romanya'ya haraket etmiş. Feticu ve Westerman, Pazar günü Picasso tablosunu bulduklarını açıklamıştı.

İki tiyatrocu, bu performansa birkaç yıldır hazırlandıklarını belirtiyor ancak sahte Picasso tablosunu kimin hazırladığını söylemek istemiyor.

Özür dilediler

Belçikalı tiyatrocular, Romanya kökenli yazar Feticu'nin Hollanda'dan kalkıp ülkesine gideceğini tahmin edemediklerini ve bu nedenle üzgün olduklarını söylüyorlar.

Feticu ve Westerman'dan özür dileyen tiyatrocular, kısa sürede bu ikili ile tanışmak istiyor.

Hollandalı gazeteci Westerman, bunun çok iyi bir şaka olduğunu belirterek hala güldüğünü anlatıyor. Yanlışlıkla sanat hırsızları ve dolandırıcıları yerine bir sanat projesine katkıda bulunduğu için mutlu.

Ancak Mira Feticu, aynı görüşte değil. Aldatıldığı için öfkeli ve kırgın olduğunu söylüyor.

Belçikalı tiyatro grubunun hayatını sahneye taşıdığı Gert Jan Jansen, alanında en iyilerden biri olarak kabul ediliyor. Fransa'daki evine 1994 yılında yapılan polis baskınında Picasso, Dali, Matisse, Appel ve Hockney gibi tanınmış sanatçılara ait 1600 sahte tablo bulundu.

Berlin Tiyatro Grubu'na göre, hala dünyanın dört bir yanındaki müzelerde Gert Jan Jansen'in eserleri asılı ve kimse bunun farkında değil.

(BBC Türkçe)

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 17:17
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