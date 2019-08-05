Piazza bayram alışverişini uzattı

Kahramanmaraş’ın tek alışveriş merkezi Piazza, Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında geçerli olacak şekilde çalışma saatlerinde düzenleme yaptı.

Piazza’da, 7 Ağustos ile 18 Ağustos tarihleri arasını kapsayan yeni düzenleme ile alışveriş gece yarısına kadar uzayacak. Buna göre, Piazza; 7 Ağustos ile 10 Ağustos tarihlerinde sabah 10.00’dan gece 23.00’e kadar ziyaretçilerini konuk edecek, 12 Ağustos ile 18 Ağustos tarihleri arasında ise saat 10.00’dan 23.00’e kadar kapılarını açık tutacak.

Halkın ihtiyaçları dikkate alınarak yapılan düzenlemede, Kurban Bayramının ilk günü olan 11 Ağustos Pazar günü de saat 14.00 ile 23.00 arasında ziyaretçiler ağırlanacak.