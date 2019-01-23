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PİAR Araştırma Şirketi'nden yine aynı martaval!

24 Haziran seçimlerinde tahminleri elinde patlayan araştırma şirketi PİAR’ın müdürü Kadir Atalay, CHP’nin kanalı Halk TV’de katıldığı programda yine bol keseden salladı. Yerel seçimler için yaptıkları anketin sonuçlarını paylaşan Atalay, MHP’lilerin yarısının AK Parti adayına oy vermeyeceğini iddia etti.

23 Ocak 2019 Çarşamba 12:31
PİAR Araştırma Şirketi'nden yine aynı martaval!

24 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağını ve Cumhur İttifakı’nın seçimi kazanamayacağı ileri süren Piar Araştırma Şirketi, milletin Cumhur İttifakı’nı ezici bir çoğunlukla sandıktan birinci çıkarmasıyla yayınladıkları anket sonuçlarının güvenilir olmadığını bir kez daha göstermişti.

Yerel seçim tahmini güldürdü

Seçim sonuçları ile yayınladıkları anket sonuçlarının arasında uçurumlar ortaya çıkan PİAR’ın müdürü Kadir Atalay, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler için son anket verilerini paylaştı.

CHP’nin kanalı Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın sunduğu programa katılan müdür, 13-19 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 9 bin kişi ile yaptıkları anketin sonuçlarını açıkladı.

CHP, HDP ve İYİ Parti arasındaki iş birliğinin tabandan destek aldığını ileri süren müdür, Cumhur İttifakı ile ilgili olarak “MHP’nin yarısının ise AK Parti’ye oy vermeyeceğini gördük” dedi.

24 Haziran'da rezil olmuşlardı

PİAR Kamuoyu Araştırma Merkezi, 50 milyondan fazla seçmenin sandık başına gittiği 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için yayınladığı anket sonuçlarıyla rezil olmuştu.

Şirket, seçimden önce yayınladığı anket sonuçlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzde 39.7, AK Parti’in yüzde 34.8, MHP ise yüzde 7.3 oranında oy alacağını ileri sürmüştü.

Ancak sandık başına giden 50 milyondan fazla seçmen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk turda bitirerek Recep Tayyip Erdoğan’ı Başkan yapmış, Cumhur İttifakı’na ise mecliste çoğunluğu vermişti.

24 Haziran 2018’de yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Erdoğan yüzde 52.6, MHP yüzde 11.1, AK Parti yüzde 42.6 oranında oy alırken Cumhur ittifakı’nın toplam oy oranı ise yüzde 53.7 oldu.

yeniakit.com.tr

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 12:31
  1. Cumhur ittifakı
  2. AK Parti
  3. CHP
  4. MHP
  5. PİAR Kamuoyu Araştırma Merkezi
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  7. 31 Mart
  8. yerel seçimler
  9. Piar Araştırma Şirketi
  10. Kadir Atalay

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