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Siyaset Photoshopla alçak siyaset! Hulusi Akar Özgür Özel’e davayı açtı
Siyaset

Photoshopla alçak siyaset! Hulusi Akar Özgür Özel’e davayı açtı

Yeniakit Publisher
2024-09-13 16:37:00 -
Photoshopla alçak siyaset! Hulusi Akar Özgür Özel’e davayı açtı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle manevi tazminat davası açtı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç tarafından Ankara nöbetçi asliye hukuk mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde, Akar'ın bir program sırasında eğitim ve öğretimle ilgili düşüncelerini paylaştığı, konuşmasının bazı kesimlerce amacından saptırıldığı ve sadece bir kısmının servis edildiği belirtildi.

Dilekçede, Özel'in, 11 Eylül'de Akar'ın konuşmasına yönelik sarf ettiği ifadelerin hakaret unsuru taşıdığı ve eleştiri kapsamında görülemeyeceği, ağır hakaret ve iftira mahiyetinde olduğu kaydedildi.

Dilekçede, bu açıklamaları nedeniyle Özel'in 100 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedilmesi istendi.

 

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Yorumlar

İbrahim

Akit bu ülkede muhalefet partisi olmasın mı herkes sizin gibi düşünmek zorunda değil

Her Şey Ortada

Akar bir ortaçağ tarikatçı kafasını yaşıyor. Bilim okulda öğrenilir. Kutsal kitaplar matematik, fizik, kimya, biyoloji kitaplarıdır.
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