Phillip Cocu'nun bileti böyle kesildi!

Fenerbahçe'de görevden alınan Teknik Direktör Phillip Cocu'nun bileti, El Kabir'in attığı 3. golün ardından kesildi. Başkan Ali Koç, dakikalar 78'i gösterdiğinde Comolli'ye, Cocu'nun görevden alındığını iletmesini söyledi.

Sahasında Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu'nun bileti kesildi. Karşılaşmanın ardından kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Cocu'nun görevden alındığı açıklanırken, Cocu'nun görevine Başkan Ali Koç tarafından son verildi.

Karşılaşmada dakikalar 78'i gösterirken Ankaragücü, El Kabir'in ayağından 3. golü buldu ve bu golün ardından Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Comolli'ye, Cocu'nun görevden alındığını söyledi. Maç bitimiyle birlikte soyunma odasına giden Comolli, Hollandalı teknik adama, görevden alındığını tebliğ etti. Cocu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katılmadı.