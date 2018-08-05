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Phillip Cocu'nun Benfica'yı yıkma planı belli oldu

Şampiyonlar Ligi yolunda Salı günü Benfica karşısında önemli bir sınav verecek olan Fenerbahçe, teknik direktör Phillip Cocu'yla rakip takımı bozguna uğratacak bir plan hazırladı.

05 Ağustos 2018 Pazar 12:29
Phillip Cocu'nun Benfica'yı yıkma planı belli oldu

Fenerbahçe'nin salı günü Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Benfica maçının taktiği belli oldu.

Teknik direktör Phillip Cocu, stoper ile santrfor arasındaki mesafenin 30 ile 40 metre arasında sıkışmasını istiyor. Bu yüzden idmanlarda oyuncularını el ele tutuşturarak koşturan tecrübeli çalıştırıcı, takımın boyunu kısaltarak rakibe alan bırakmamayı hedefliyor.

Ayrıca futbolcuların diri kalmasını sağlamayı amaçlıyor.

ENİNE VE GENİŞÇE

Hollandalı teknik adama göre; sadece takım boyunu kısaltmak yeterli değil. Takım boyunun sahanın neresinde olduğu da önemli. Cocu, stoperlerini öne alarak, oyunu rakip yarı sahaya yıkmayı amaçlıyor. Bu sayede takım hücum hattında dinamik kalabilecek. Hücum ederken sahaya enine genişçe yayılmasını isteyen Cocu, rakip oyuncuların birbiriyle bağlantısını koparmaya çalışacak.

KANATLAR İÇERİYE!

Phillip Cocu, öndeki kanat oyuncularına içeriye kat etmeleri yönünde talimat verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, oyunun kanatlara aktarılmasını istiyor. Hollandalı hoca, rakip kale çizgisine yaklaşmanın rakip savunmanın dengesini bozacağını belirtiyor. Cocu, rakip oyuncuların kaleye yan dönmesini sağlayarak savunmacının pozisyon hatası yapacağını anlatıyor.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 12:29
  1. Fenerbahçe
  2. Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu
  3. Benfica
  4. Phillip Cocu

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