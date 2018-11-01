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Phillip Cocu'dan "yok artık" dedirten istek!

Fenerbahçe'ye tarihinin en kötü günlerini geçirten Philip Cocu'nun, yönetimden "bonusları" da talep etmesi yok artık dedirtti!..

01 Kasım 2018 Perşembe 10:10
Phillip Cocu'dan "yok artık" dedirten istek!

Fenerbahçe yönetimi, görevine son verilen Cocu ile tazminat görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe, 1 yıllık ücreti olan 2 milyon euroyu ödeyerek Hollandalı hocayla yollarını ayırmak istiyor.

Bonusları da istedi

Ancak tecrübeli çalıştırıcı, Sözcü'nün haberine göre, kontratında yer alan bonusları da talep ediyor. 

En iyi 50 teknik adamı listesinde 19. sırada 

Öte yandan Cocu, Four Four Two'nun 2018'in en iyi 50 teknik adamı listesinde 19. sırada yer aldı. Listede Türkiye'den sadece Abdullah Avcı var, o da 37.  sırada. İlk üç sıra ise Guardiola, Zidane ve Simeone'dan oluşuyor. 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 10:10
  1. Phillip Cocu
  2. fenerbahçe

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