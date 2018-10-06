Phillip Cocu'dan Volkan'a şok sözler! "Bana akıl veriyor"

Fenerbahçe'de kadro dışı kararlarının arka planındaki olaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Teknik direktör Phillip Cocu Volkan'dan böyle yakındı; "Bana akıl veriyor, söz dinlemiyor"



Cocu'nun Volkan için, "Herkesin içinde otoritemi zayıflatıyor" dediği, Aatıf ve Dirar'ın da Afrika kökenli ve Fransızca konuşanlar üzerinde etkili olmasından yakındığı öğrenildi.



Yola teknik direktör Cocu ve Sportif Direktör Comolli ile devam etme kararında olan Ali Koç ve yöneticiler, gelen rapola kendi gözlemlerini birleştirerek kadro dışı kararını alırken, "Yeni tasarruflar olabilir" diyerek gelecek için de sinyal verdi.



"GEREKİRSE YİNE BENZER KARARLAR ALINACAK"



F.Bahçe'de kadro dışı kararlarının devam edebileceğinin en önemli göstergelerinden biri olarak, kulübün son olarak yaptığı duyuru gösteriliyor. Açıklamadaki, "Benzer insiyatif ve tasarrufların sürebileceği" ifadesi, yeni gelişmelerin habercisi olarak kabul ediliyor.



Açıklama şöyle; "Kulübümüz, sezon başından bugüne kadarki gelişmeler ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmeler sonucunda;



- Futbol A Takımımız teknik heyetinden Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı ile yollarını ayırma kararı almıştır.



- Aynı zamanda, Futbol A Takımımız oyuncularından Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın da süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir.



Gereken hallerde Kulübümüzün yeniden yapılanma hedefleri doğrultusunda benzer inisiyatif ve tasarrufların sürebileceğini ve lüzum halinde alınan kararlar ile ilgili kamuoyunun gerekli ölçü ve şekilde aydınlatılacağını önemle bildiririz."