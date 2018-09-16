Phillip Cocu yeni transferleri sahaya sürüyor

Benzia ve Jailson’un Konyaspor’a karşı ilk 11’de yer alması bekleniyor. Bir diğer transfer Reyes’in de antrenmanlarda stoperde denendiği ifade edildi. Meksikalı futbolcu, Kayseri maçında orta saha oynamış ancak bekleneni verememişti. Cocu, bugünkü maç öncesi takımla yaptığı toplantıda toparlanmaları gerektiğini ifade etti. Hâlâ geçiş sürecinde olduklarını belirten Hollandalı teknik adam, yeni bir takım olmanın sıkıntılarını yaşadıklarını belirtti.

Toparlanmak için zamanın yanı sıra iyi sonuçların gelmesi gerektiğini belirten Hollandalı teknik adam, oyuncuların kalitelerin gösterip bugünkü maçı kazanmak zorunda olduklarını vurguladı.