0553 313 94 23

Phillip Cocu listeyi belirledi! Fenerbahçe'de 7 futbolcu takımdan ayrılıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu yeni sezon kadrosunu belirlemeye başladı.

05 Ağustos 2018 Pazar 13:50
Phillip Cocu listeyi belirledi! Fenerbahçe'de 7 futbolcu takımdan ayrılıyor

Fenerbahçe'de sezona tüm futbolcularını tanımak adına geniş kadro ile başlayan Phillip Cocu, takıma yeni katılan gençler ve altyapıdan profesyonel yapılanlar arasından bir eleme yapacak. Halen 34 kişi olan kadro, bu eleme sonrası 27 kişiye indirilecek.

Altınordu’dan Berke, Barış, Hollanda’dan gelen Ferdi, takımda bulunan Yiğithan, Oğuz Kaan, Samet, Ahmet gibi isimler arasında yapılacak eleme sonrası hedeflenen kadro belirlenecek.

Beklentilerin altında kalan Ozan Tufan ve Salih Uçan’a teklif gelirse değerlendirilecek.

2 transfer daha

Genç futbolcuları tecrübe kazanmaları için oynayabilecekleri kulüplere kiralamayı planlayan Sarı-Lacivertliler, santrfor ve stoper takviyelerinde sonra yeni sezon kadrosunu tam anlamıyla netleştirecek.

Sportif direktör Comolli, hücum ile savunmaya yapılacak transfer konusunda görüşmeleri sürdürüyor.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 13:50
  1. Fenerbahçe
  2. Phillip Cocu
  3. Damien Comolli

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine çözecek mi?
    1. EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine..
    2. Vekil açıkladı! 1500 İşçinin alımında..
    3. Mehmet Ekici Fener'e veda mı ediyor?
    4. Zorla satış yapan 37 kişi ilçeden..
    5. Birileri yine çıldıracak... İngiltere..
    6. BBP Lideri Destici'den idam çıkışı!..
    7. Amerika, Almanya ve Türkiye hattında..
    8. E-5'te araba parçalayan 3 şehir..
    9. 2018 nafaka miktarı ne kadar?
    10. Danıştay'dan emsal karar: Kadının..
    11. Eyyam-ı bahur nedir?
    12. THY'den en az lise mezunu kabin memuru..
    13. Fenerbahçe'ye Andre Ayew'den kötü..
    14. Sultangazi'de bıçaklı kavga: 1 kişi..
    15. 'Maduro'ya suikast girişimini kınıyoruz'
    16. Konya'da otomobil devrildi: 1 kişi..
    17. Şanlıurfa’da piknik yolunda kaza: 3..
    18. Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk öldü
    19. Brunson’un kilisesinde dikkat çeken..
    20. ABD'nin en güçlü silahı devre dışı..
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    ABD'den kritik hamle! Savaş hazırlıklarına başladı
    ABD'den kritik hamle! Savaş hazırlıklarına başladı
    POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı mülakat sonuçları
    POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı mülakat sonuçları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Akit soruyor: Kızlı erkekli evler hakkında ne düşünüyorsunuz?
    Akit soruyor: Kızlı erkekli evler hakkında ne düşünüyorsunuz?