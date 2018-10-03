Phillip Cocu: Görevimin başındayım
Son olarak Çaykur Rize maçından 3-0'lık skorla ayrılınmasının ardından eleştiri oklarını üstüne çeken Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, 'Görevimin başındayım' dedi.03 Ekim 2018 Çarşamba 10:57
Rize deplasmanında gelen 3-0'lık yenilginin ardından Samandıra'da olağanüstü hal ilan edildi.
Başkan Ali Koç, Damien Comolli ve Phillip Cocu toplantı üstüne toplantı yaptı. Başkan Koç'un tesislerde bulunmadığı zamanlarda da sık sık telefonla bilgi aldığı öğrenildi.
'Görevimin başındayım'
Teknik patron Cocu, dün Comolli ile görüştükten sonra idman öncesinde öğrencilerine bir konuşma yaptı. 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Görevimin başındayım. Kötü giden şeyler var. İşleri bu hale biz getirdik. Durumu düzeltecek olan da bizleriz" ifadelerini kullandı.
Phillip Cocu, taraftarın tepkisinde haklı olduğunu söyleyerek, "Onlara eziyet yaşattık. Artık herkes işin ciddiyetini anlamalı. İki kritik maç oynayacağız. Bu karşılaşmalarda yaramızı sararak yeniden çıkışa geçeceğiz" diye konuştu.
Yönetim arayışta
Hollandalı hoca göreve devam edeceğini düşünse de sarı-lacivertli yönetimin yeni teknik adam için arayışlarını sürdürdüğü öğrenildi.
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