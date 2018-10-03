Phillip Cocu: Görevimin başındayım

Rize deplasmanında gelen 3-0'lık yenilginin ardından Samandıra'da olağanüstü hal ilan edildi.

Başkan Ali Koç, Damien Comolli ve Phillip Cocu toplantı üstüne toplantı yaptı. Başkan Koç'un tesislerde bulunmadığı zamanlarda da sık sık telefonla bilgi aldığı öğrenildi.

'Görevimin başındayım'

Teknik patron Cocu, dün Comolli ile görüştükten sonra idman öncesinde öğrencilerine bir konuşma yaptı. 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Görevimin başındayım. Kötü giden şeyler var. İşleri bu hale biz getirdik. Durumu düzeltecek olan da bizleriz" ifadelerini kullandı.

Phillip Cocu, taraftarın tepkisinde haklı olduğunu söyleyerek, "Onlara eziyet yaşattık. Artık herkes işin ciddiyetini anlamalı. İki kritik maç oynayacağız. Bu karşılaşmalarda yaramızı sararak yeniden çıkışa geçeceğiz" diye konuştu.

Yönetim arayışta

Hollandalı hoca göreve devam edeceğini düşünse de sarı-lacivertli yönetimin yeni teknik adam için arayışlarını sürdürdüğü öğrenildi.