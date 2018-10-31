Phillip Cocu gitti Koeman kaldı! İşte sebebi...

Fenerbahçe Yönetimi, Ankaragücü karşısında gelen 3-1’lik yenilgi sonrası radikal bir karar aldı. Phillip Cocu’nun görevine, soyunma odasında son verildi. Hollandalı çalıştırıcı kovulmasına rağmen yardımcılarıyla yola devam kararı alınması, şaşkınlık yarattı.

Sarı-Lacivertlileri derbiye Erwin Koeman ile Chris van der Weerden hazırlamaya başladı. Yönetimin bu tutumunun, zorunluluktan kaynaklandığı öne sürüldü.

Fenerbahçe’nin şu anki teknik heyetinde UEFA pro lisans sahibi tek antrenör Erwin Koeman. TFF talimatları gereğince Süper Lig maçında kulübede en az 1 pro lisans sahibi antrenör olması gerekiyor.

Teknik direktörle yolların ayrılması halinde en fazla 2 haftalık süre tanınıyor. Bu nedenle yeni teknik direktör gelene kadar Koeman’la yola devam etme konusunda anlaşma sağlandığı öğrenildi. Van der Weerden’in de Koeman’a yardımcı olacağı kaydedildi. Fenerbahçe’de pro lisansa sahip bir isim daha var: Damien Comolli...

‘Yüreğinizi koyarsanız zafer bizim olur’

Erwin Koeman, takımın başında ikinci idmanını dün yaptırdı. Hollandalı teknik adam, derbi hazırlıklarını yüksek tempolu çalışmalarla sürdürüyor. Dün takıma bir konuşma yapan 57 yaşındaki çalıştırıcı, “Artık takım olarak hareket etme zamanı geldi. Hata yaparsak, bunun sonuçlarına katlanırız. Özellikle hücuma kalkarken kaptırılan toplar, Ankaragücü maçında kabusumuz oldu. Galatasaray da bu konuda çok tehlikeli. Oyun disiplininden taviz vermeyip savaşırsak işimiz kolaylaşır. Herkes yüreğini ortaya koyarsa, bu derbiden zaferle ayrılan taraf oluruz” ifadelerini kullandı.