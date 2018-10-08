2018-2019 sezonunun 8.haftasına kadar iyi bir performans sergileyemeyen Cocu için ardın yolun sonu göründü. Spor yorumcusu Rıdvan Dilman Phillip Cocu'nun Fenerbahçe’den ne zaman ayrılacağını duyurdu. Peki Phillip Cocu Fenerbahçe’den ne zaman ayrılacak?

Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrasında konuşan Rıdvan Dilmen, sarı lacivertlilerin olağanüstü bir durum olmaması halinde şampiyonluk yarışından koptuğunu söyledi. Dilmen, milli takım arasından sonra oynanacak Sivasspor maçıyla ilgili de ses getiren bir iddiada bulundu. Deneyimli yorumcu Rıdvan Dilmen Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu hakkında yaptığı o açıklaaları: "Ben Comolli'nin kalacağını, Sivas maçında Cocu'nun olmayacağını düşünüyorum. Bu takımı Comolli yaptı. Ligin 8. haftasında ligi bitiren Fenerbahçe'yi kim inşa etti? Gerçek ortada. İkisi birden normalde gitmeli ama benim gördüğüm bu atmosferde Cocu'nun gideceği yönünde."