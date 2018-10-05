Phillip Cocu, Ersun Yanal sorusuna böyle cevap verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Avrupa Ligi'ndeki Spartak Trnava galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Phillip Cocu aldıkları galibiyeti değerlendirirken, Süper Lig'de oynayacakları Medipol Başakşehir maçı hakkında da konuştu.

Hollandalı teknik adam maçla ilgili ''İyi bir maç çıkardık. Tek üzüntülü taraf, ilk yarıyı 0-0 tamamlamamızdı. Enerjik bir takım vardı, kenarları iyi kullandık. Çok fazla sayıda orta yapmayı başardık. Devre arasında baskıya devam edelim, bu şekilde devam edersek golü buluruz diye konuştuk'' ifadelerini kullandı.

''MORAL VE ÖZ GÜVEN AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR SONUÇ''

Hak ettikleri bir sonuç aldıklarını söyleyen Cocu ''Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Oyuncularım için mutluyum, çok çalıştılar. Moral ve öz güven açısından önemli bir galibiyet aldık'' dedi.

Phillip Cocu Eljif Elmas hakkında da ''Şu ana kadar birçok maçta Eljif Elmas 11'deydi. Biz de ona güvendiğimizi gösteriyoruz. Genç bir oyuncu, önünde uzun bir gelecek var. Aynı zamanda öğrenmeye istekli bir oyuncu, çok çalışkan, bu anlamda da iyi bir örnek. Davranışları düzgün ve doğru bir oyuncu'' ifadelerini kullandı.

COCU'DAN ERSUN YANAL SORUSUNA CEVAP

'Taraftarların Ersun Yanal tezahüratlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?' sorusuna Cocu, "Taraftarlar, kendilerini ifade etmekte her zaman özgürler. Bununla ilgili hiç problemim yok. Bu durum, daha iyi performans göstermemiz için bizi kamçılamalı." yanıtını verdi.