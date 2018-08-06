Phillip Cocu dev maç öncesi meydan okudu

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu ve Brezilyalı futbolcu Giuliano, Portekiz'de oynanacak maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

Cocu'nun açıklamaları;

'OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM'

"Mevcut şartlar bu şekilde. Daha şimdiden bahaneler aramaya gerek yok. Bunu bir şanssızlık olarak görmüyorum. O sakatmış, o cezalıymış, buna bakmıyorum. Oynayacak oyuncularıma güveniyorum ve iyi bir skor alacağımıza olan inancım tam."

'BURADA OLMAKTAN M UTLUYUZ'

"Burada olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Artık gerçek mücadele bizi bekliyor. Büyük bir kulüpler, saygı duyuyoruz ama kendi kalitemize de inancımız sonsuz. Böyle büyük bir maça çıkacak olmaktan mutluyuz. Böyle statlar maçın bütyüklüğünü gösterir."

"İyi bir mücadele olacağını düşünüyorum. Biz de sonuna kadar iyi bir skor alabilmek için elimizden geleni yapacağız. İkinci maçta kendi taraftarımız önünde turu geçen taraf olmak istiyoruz."

"Çok fazla hazırlık maçı oynadım, yarınki maça hazırız. Felsefenizi anlatmak için maçlara ihtiyaç vardır. Oyuncu anlamında kadroya bakarsak çok değişiklik olmadı. Oyuncularımın gayretinden büyük mutluluk duyuyorum."

'RAKİBE SAYGI DUYUYORUZ'

"Hazırlık döneminde yeterince maç oynadık. Oyuncu anlamında kadromuzda büyük değişiklikler olmadı ama burada şu an yeni bir antrenör, yeni bir çalışma tarzı var. Biz turu geçmek istiyoruz. Biz rakibe saygı duyuyoruz kesinlikle. Ama bu saygının adı 'korku' değil."

"Josef'in buraya gelmiş olmasının sebebi, bu takımın bir parçası olması. Her iki maçta da cezalı ama maça hazırlık sırasında onun da yardımcı olacağını düşündük ve onu buraya getirdik."

'HİÇBİR ZAMAN İSİM VERMEM'

"Ben hiçbir zaman kimin oynayıp oynamayacağı ile ilgili demeç vermem. Önce oyuncuları bilgilendirmek gerektiğine inanıyorum, sonuç itibariyle taktiksel bir mücadeleye de çıkacağız. Yarını bekleyelim ve kimin oynayacağını görelim."

"Benfica yaratıcı oyunculara sahip bir takım. Geçiş oyununu da iyi oynuyorlar ama birlikte olduklarında güçlü bir takımlar. Bizim maksimum seviyede performansımızı sahaya yansıtmamız gerekiyor. İyi bir skorla avantajı elimize almak istiyoruz."

GIUILANO: ''RAKİBİ RAHATSIZ ETMEK İSTİYORUZ''

Fenerbahçe'nin 10 numarası Giuiliano ise, ''Çok zor bir rakiple karşılaşacağız. Böyle maçlar oynamaya alışık bir takım. Biz çok iyi hazırlandık. Çok iyi bir hazırlık kampı geçirdik. Yeni bir hocamız, yeni bir çalışma şeklimiz var. Benfica karşısında bu çalışma şeklini göstermek istiyoruz. Yarın bu turu kimin geçeceği belli olmayacak. İki maçlı bir eşleşme. İyi bir futbol oynamak, rakibi rahatsız etmek istiyoruz. Topa sahip olup iyi bir karşılaşma geçirmek istiyoruz.'' diyerek sözlerine başladı.

''TARAFTARLARININ ÖNÜNDE OYNAMAK BİZİM İÇİN FIRSAT''

Deplasmanda oynayacakları maç hakkında konuşan yıldız futbolcu, ''Böyle karşılaşmalar, bir futbolcu olarak en iyi hissettiğiniz akşamlardır. Maça gidersiniz ve stadın dolu olduğunu görürsünüz. Böyle olması bizim için bir fırsat. Çok tutkulu Benfica taraftarı önünde oynayacağımız maç bizim için fırsat. Kendimizi gösterebilmek için bir fırsat. Maçın başında baskı yapıp onların istediklerini yapmasını engellersek, bizim için avantaj olur. Sonuç olarak sahaya çıkacak olan taraftarlar değil, futbolcular.'' diye konuştu.