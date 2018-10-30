0553 313 94 23
impression

Philadelphia'dan Furkan kararı

Philadelphia 76ers’tan, kadrosunda bulunan genç oyuncularının kontratlarıyla ilgili flaş kararlar geldi.

30 Ekim 2018 Salı 11:27
Philadelphia'dan Furkan kararı


Yahoo'dan Keith Smith'in haberine göre; Ben Simmons ve Dario Saric'in kontratlarındaki dördüncü yıl opsiyonu kullanıldı. Markelle Fultz'un kontratındaki üçüncü yıl opsiyonu da takım tarafından aktif edildi.
 
Fakat, milli yıldızımız Furkan Korkmaz'ın çaylak kontratındaki oyuncu opsiyonu ise henüz kullanılmadı. Şayet, 76ers bu opsiyonu kullanmazsa Furkan Korkmaz sezon sonunda serbest kalacak.
 
Furkan Korkmaz, NBA Yaz Ligi'nde gösterdiği performansla takdir toplamış ancak sezon içerisinde fazla forma şansı bulamadı. Furkan, bu sezon 4 maçta ortalama 5.4 dakika süre alabildi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 11:27
  1. Basketbol Haberleri
  2. Basketbol

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'den kanun teklifi: Sınır 40 yaş olsun
    1. AK Parti'den kanun teklifi: Sınır 40..
    2. Sağlıkta şiddet teklifinde neler var?
    3. 2 ay evli kaldı, 29 yıldır nafaka ödüyor
    4. 2018 ASDEP alımları ne zaman?
    5. Yunanistan'da arka arkaya depremler!..
    6. Donald Trump'tan Çin'e tehdit:..
    7. Philadelphia'dan Furkan kararı
    8. Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 13..
    9. Yerli otonun CEO'su sosyal medyadan..
    10. Sivas'ta üretiliyor! 27 ülkeye satılıyor
    11. Müslüm filmi oyuncuları kimler?
    12. Yer: Adana... Bu kadarına da pes!
    13. CHP’li belediyeler Cumhuriyet’i şişirdi
    14. Komşuda bir deprem daha! Ada tekrardan..
    15. Dilipak: İslam Cumhuriyetimiz 95..
    16. 2019 LGS sınavı ne zaman yapılacak?
    17. Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme!
    18. Obrador kararı açıkladı, dolar..
    19. Tuzla'da korkutan gemi yangını!
    20. Kocaeli'de ailelerin kavgası kanlı bitti
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    30 Ekim 2018
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    Almanların İstanbul Yeni Havalimanı şaşkınlığı
    Almanların İstanbul Yeni Havalimanı şaşkınlığı