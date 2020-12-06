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Aktüel Pfizer'dan, Hindistan'da Kovid-19 aşısı için acil kullanım onay başvurusu
Aktüel

Pfizer'dan, Hindistan'da Kovid-19 aşısı için acil kullanım onay başvurusu

Yeniakit Publisher
2020-12-06 13:11:16 -
Pfizer'dan, Hindistan'da Kovid-19 aşısı için acil kullanım onay başvurusu

ANKARA (AA) - Amerikan ilaç şirketi Pfizer, dünyada en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilen ikinci ülke olan Hindistan'da Kovid-19 aşısının kullanımı için onay başvurusu yaptı.

Hint medyasında yerel yetkililere dayandırılan haberlere göre, Pfizer, Hindistan Genel İlaç Kontrolörlüğüne (DCGI) önceki gün yaptığı başvuruda, Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile geliştirdiği Kovid-19 "BNT162b2" aşı adayının satılması ve dağıtılması için ülkeye sevkine onay verilmesi talebinde bulundu.

Halihazırda 5 aşının ileri aşama klinik denemelerinin sürdüğü Hindistan'da böylelikle, ilk kez bir ilaç şirketi Kovid-19 aşısının acil kullanımı için onay başvurusu yapmış oldu.

Ülkede, Hint biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech'in Kovid-19 karşı geliştirdiği yerli aşı adayının üçüncü aşama klinik denemeleri 27 Kasım'da başlamıştı.

İngiltere, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına çarşamba günü onay vermişti.

Hindistan'da 9 milyon 644 bin 529 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle, 140 bin 216 kişi öldü.

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