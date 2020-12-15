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Teknoloji Pfizer ve Moderna’nın kazanacağı para dudak uçuklatıyor
Teknoloji

Pfizer ve Moderna’nın kazanacağı para dudak uçuklatıyor

ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile Alman BioNTech ve ABD’li Moderna’nın koronavirüs aşılarından 2021 yılında 32 milyar dolar kazanacakları tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 04:23:00 -
Pfizer ve Moderna’nın kazanacağı para dudak uçuklatıyor

Korona virüs salgınında birçok ülke ikinci dalga ile mücadele ederken, ABD'li ilaç devi ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile işbirliği yapan Pfizer ve ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından üretilen korona virüs aşıları dağıtılmaya başladı. Wall Street Borsa analistlerine göre, Pfizer/ BioNTech ve Moderna 2021 yılında Covid-19 aşılarının satışından toplam 32 milyar dolar kazanacak.

Pfizer 2021’de 19 milyar dolar gelir elde edecek

ABD'nin New York şehrinde bulunan Amerikalı yatırım bankası Morgan Stanley tarafından yayınlanan rapora göre, Pfizer şirketinin 2021'de korona virüs aşısından 19 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Morgan Stanley, Pfizer’in 2020'de aşılardan elde ettiği kazancın 975 milyon dolar olduğunu açıklarken, 2022 - 2023 yıllarında korona virüs aşısında 9.3 milyar dolar daha kazanacağını bildirdi. Pfizer, kazancını işbirliği yaptığı Alman BioNTech şirketi ile paylaşacak. Geçen Cuma günü Meksika, Pfizer’in korona virüsün aşısı acil durumlarda kullanmasını onaylamıştı. Meksika, Birleşik Krallık, Bahreyn, Kanada ve Suudi Arabistan'ın ardından 5. ülke oldu.

Moderna 13,2 milyar dolar gelir elde edecek

ABD yatırım bankası olan Goldman Sachs tarafından yayınlanan bilgilere göre, ABD’li biyoteknoloji şirketi olan Moderna’nın, geliştirdiği korona virüs aşısından 13.2 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Morgan Stanley, Moderna yatırımcılarının 2021 ve 2022 yıllarında ise aşı satışından, 10 ila 15 milyar dolar kazanmasının beklendiğini aktardı.

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