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PFDK'den Galatasaray ve Metin Albayrak'a ceza

- Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak'a 75 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin lira, Galatasaray'a ise 60 bin lira para cezası verdi

06 Aralık 2018 Perşembe 16:13
PFDK'den Galatasaray ve Metin Albayrak'a ceza


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak'a 75 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin lira, Galatasaray'a 60 bin lira para cezası verme kararı aldı.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçta hakeme yönelik hakareti nedeniyle kurulun, Metin Albayrak'a 75 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

PFDK'nin, Galatasaray Kulübünün ise çeşitli nedenlerden dolayı toplam 60 bin lira para cezası almasını kararlaştırdığı belirtildi.

Kurulun, Kayserispor'dan ayrılan Ertuğrul Sağlam ile Trabzonspor antrenörü Hüseyin Cimşir'in ise birer maç ve 13'er bin lira para cezası verdiği vurgulandı.

PFDK'nin Çaykur Rizespor'un 50 bin, Demir Grup Sivasspor'un ise 20 bin lira para cezası almasının kararlaştırdığı ifade edildi.

Bu arada kurulun, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor'a 30 bin, Eskişehirspor'a ise 20 bin lira para cezası verdiği kaydedildi.




Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:13
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  4. PFDK
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  6. SÜPERLİG
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