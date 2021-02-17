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Spor PFDK'dan Lemos'a 2 maç ceza
Spor

PFDK'dan Lemos'a 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Türkiye Kupası'nda oynanan Medipol Başakşehir maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli oyuncu Lemos'a iki maç ceza verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 08:55:00 -
PFDK'dan Lemos'a 2 maç ceza

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"Fenerbahçe sporcusu Paolo Mauricio Lemos Merladett'in 09.02.2021 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile ile cezalandırılmasına,

Konyaspor Kulübü görevlisi Hüseyin Ekinci'nin 11.02.2021 tarihinde oynanan Konyaspor - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, akredite edilmediği hakem soyunma odası koridorunda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Konyaspor Kulübü görevlisi Hüseyin Ekici'nin, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."

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