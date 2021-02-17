PFDK'dan Lemos'a 2 maç ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Türkiye Kupası'nda oynanan Medipol Başakşehir maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli oyuncu Lemos'a iki maç ceza verdi.
PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:
"Fenerbahçe sporcusu Paolo Mauricio Lemos Merladett'in 09.02.2021 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile ile cezalandırılmasına,
Konyaspor Kulübü görevlisi Hüseyin Ekinci'nin 11.02.2021 tarihinde oynanan Konyaspor - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, akredite edilmediği hakem soyunma odası koridorunda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Konyaspor Kulübü görevlisi Hüseyin Ekici'nin, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."