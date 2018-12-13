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PFDK'dan Galatasaray'a bir ceza daha!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, (PFDK) Galatasaray'a talimatlara aykırı hareketten 60 bin TL para cezası verdi.

13 Aralık 2018 Perşembe 17:52
PFDK'dan Galatasaray'a bir ceza daha!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'a 60 bin TL ceza kesti. PFDK kararları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Galatasaray, talimatlara aykırı hareketten 60 bin TL para cezasına çarptırıldı.

PFDK'nın bugün gerçekleştirdiği toplantı sonrası almış olduğu kararlar şöyle:

"Galatasaray A.Ş.'nin, 08.12.2018 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş. - Çaykur Rizespor A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, müsabaka öncesi ve müsabaka sonrası flaş röportaja futbolcu ve antrenör katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Galatasaray A.Ş.'nin, basın toplantısına antrenör katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 30.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 17:52
  1. Galatasaray
  2. Çaykur Rizespor
  3. Rizespor
  4. Türkiye Futbol Federasyonu
  5. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu

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