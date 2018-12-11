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PFDK'dan Galatasaray'a bir ceza daha!

PFDK, Galatasaray'a 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle ihtar cezası verdi.

11 Aralık 2018 Salı 17:03
PFDK'dan Galatasaray'a bir ceza daha!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'a ihtar cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 05.12.2018 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 17:03
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