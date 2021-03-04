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Spor PFDK'dan ceza
Spor

PFDK'dan ceza

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 24'er bin lira para cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 18:43:00 -
PFDK'dan ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 24'er bin lira para cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçtaki saha olayları nedeniyle PFDK'in, bordo-mavili kulübe 24 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Talimatlara aykırılık nedeniyle Fenerbahçe Kulübünün de 24 bin lira para cezası almasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

PFDK'nin, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a aynı maçta Kovid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimat maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezası verdiği vurgulandı.

Kasımpaşalı oyuncu Derrick Luckassen, MKE Ankaragücü oyuncusu Joseph Paintsil, Demir Grup Sivasspor futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt'un 2'şer maç men cezası aldığı belirtildi.

Paintsil'e 8 bin 700, Medipol Başakşehir oyuncusu Uğur Uçar'a ise 900 lira para cezası verildiği bildirildi.

Kurulun TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'a 50 bin, Bursaspor'a 4 bin 500 lira para cezası verdiği vurgulandı.

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet'in 40 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira, kulüp görevlileri Özden Tütüncü, Erhan Aksu ve Ali Ahmet Ekiz'in ise 15 gün hak mahrumiyeti aldığı kaydedildi.

Bursaspor antrenörlerinden Mustafa Er'in 2 maç men ve 10 bin lira, Aykut Erdoğan'ın ise 900 lira para cezası aldığı belirtildi.

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