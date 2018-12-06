PFDK'dan Beşiktaş'a şok ceza! 2,5 ay yok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak'a 75 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin lira para cezası aldı.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçta hakeme yönelik hakareti nedeniyle kurulun, Metin Albayrak'a 75 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin lira para cezası verdiği bildirildi.