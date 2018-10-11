PFDK'dan 7 Süper Lig kulübüne ceza kesildi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Akhisarspor maçında merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı Trabzonspor'a 15 bin lira para cezası uyguladı.

Kurul, Medipol Başakşehir mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe'ye 50 bin lira para cezası ile çirkin ve kötü tezahüratta bulunan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi ve bir sonraki iç saha müsabakasına girişlerinin engellenmesi cezası verdi.

PFDK, MKE Ankaragücü müsabakasında çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Bursaspor seyircilerinin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki iç saha müsabakasına girişlerinin engellenmesine karar verdi. Bursaspor, yeşil-beyazlı taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 20 bin lira para ceza aldı.

Kurul, Beşiktaş taraftarına neden oldukları çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle, elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki dış saha müsabakasına girişlerinin engellenmesi cezası verirken, siyah-beyazlı kulübü de çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 45 bin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle de 12 bin olmak üzere toplamda 57 bin lira para cezası uygulandı.

PFDK, Beşiktaş 21 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Direktörü Yasin Sülün'e, Atiker Konyaspor ile yapılan maçta rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti ve ihraç edilmesinin ardından müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 resmi maç soyunma odası ile yedek kulübesine giriş yasağı cezaları verdi.

PFDK, 1. Lig'den Boluspor, Giresunspor ve Tetiş Yapı Elazığspor'a da çeşitli cezalar verdi.