THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

PFDK'dan 7 Süper Lig kulübüne ceza kesildi

Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor, Fenerbahçe, Bursaspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Atiker Konyaspor ve Beşiktaş'a çeşitli cezalar verdi.

11 Ekim 2018 Perşembe 17:57
PFDK'dan 7 Süper Lig kulübüne ceza kesildi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Akhisarspor maçında merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı Trabzonspor'a 15 bin lira para cezası uyguladı.

Kurul, Medipol Başakşehir mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe'ye 50 bin lira para cezası ile çirkin ve kötü tezahüratta bulunan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi ve bir sonraki iç saha müsabakasına girişlerinin engellenmesi cezası verdi.

PFDK, MKE Ankaragücü müsabakasında çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Bursaspor seyircilerinin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki iç saha müsabakasına girişlerinin engellenmesine karar verdi. Bursaspor, yeşil-beyazlı taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 20 bin lira para ceza aldı.

Kurul, Beşiktaş taraftarına neden oldukları çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle, elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki dış saha müsabakasına girişlerinin engellenmesi cezası verirken, siyah-beyazlı kulübü de çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 45 bin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle de 12 bin olmak üzere toplamda 57 bin lira para cezası uygulandı.

PFDK, Beşiktaş 21 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Direktörü Yasin Sülün'e, Atiker Konyaspor ile yapılan maçta rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti ve ihraç edilmesinin ardından müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 resmi maç soyunma odası ile yedek kulübesine giriş yasağı cezaları verdi.

PFDK, 1. Lig'den Boluspor, Giresunspor ve Tetiş Yapı Elazığspor'a da çeşitli cezalar verdi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 17:57
  1. Trabzon
  2. Konya
  3. Giresun
  4. Elazığ
  5. Bursa
  6. Bolu
  7. Ankara
  8. Futbol
  9. PFDK
  10. Spor Toto 1. Lig
  11. SÜPERLİG
  12. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Silah ruhsatsız çıkarsa Arda ne kadar ceza alır?
    1. Silah ruhsatsız çıkarsa Arda ne kadar..
    2. Öğrenci servisi su kanalına düştü: 3..
    3. DGS başvuruları hangi tarihlerde..
    4. Duruşma öncesi Brunson'a dikkat çeken..
    5. Ordu’da suya yüzde 10 indirim geldi
    6. İnanılmaz süt yalanları
    7. Ev satın alırken...
    8. RTÜK üyesi Ersoy'a trafikte çirkin..
    9. İlk yerli otomobil VEO’nun tasarımı..
    10. 7 bin bekçi alımı sınav konuları 2018
    11. Fransız devinden Türkiye açıklaması:..
    12. Diyarbakır'da silahlı saldırı: 2 kişi..
    13. 'Su ile ilgili çalışmalarımızla..
    14. Amerika borsası düşüşle açıldı
    15. Amasya merkezli silah kaçakçılığı..
    16. Öğrenci servisi ile çarpışan..
    17. A Milli Takım, Rize'de sahneye çıkıyor!
    18. Bekçilik sınav giriş belgesi açıklandı..
    19. Kastamonu'da karşı şeride geçti ölüm..
    20. TFF duyurdu! Olaylı maçın faturası..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!