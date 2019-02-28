0553 313 94 23

PFDK’dan 4 büyük kulübe para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde taraftarlarının neden olduğu olaylar ve kötü ve çirkin tezahüratlardan dolayı siyah-beyazlılara 120 bin TL, sarı-lacivertlilere ise 110 bin TL para cezası verdi.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:39
PFDK’dan 4 büyük kulübe para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde taraftarlarının neden olduğu olaylar ve kötü ve çirkin tezahüratlardan dolayı siyah-beyazlılara 120 bin TL, sarı-lacivertlilere ise 110 bin TL para cezası verdi. PFDK ayrıca Trabzonspor’a 140 bin TL, Galatasaray’a 9 bin TL ceza kesti.


Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yayınlanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 28.02.2019 tarih ve 58 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:



"Kasımpaşa Strahil Venkov Popov’un, 23.02.2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,



Medipol Başakşehir FK’nın, 24.02.2019 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK - Bursaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İhtar Cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Batı Vip Üst A, B, C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Bursaspor Kulübünün, 24.02.2019 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK - Bursaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Güney ÜST A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Göztepe’nin, 22.02.2019 tarihinde oynanan Göztepe - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Doğu A1-B1 Tribün Maraton Kırmızı M ve Maraton Doğu C1-D1 Tribün Maraton Sarı M blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Trabzonspor’un, 22.02.2019 tarihinde oynanan Göztepe - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Kale Arkası Misafir Tribün B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Beşiktaş’ın, 25.02.2019 tarihinde oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis


Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada Beşiktaş’ın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Kuzey Alt 107, 108, 109, Spor Toto Kuzey Üst 408, 409, Doğu Üst 415 ve 416 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Fenerbahçe’nin, 25.02.2019 tarihinde oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Misafir Tribün 404, 405, 406 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



MKE Ankaragücü Kulübünün, 24.02.2019 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Büyükşehir Bld. Erzurumspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına,



Akhisarspor Kulübünün, 24.02.2019 tarihinde oynanan Galatasaray - Akhisarspor Spor Toto Süper Lig Lefter


Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına,



Tetiş Yapı Elazığspor Kulübünün, 24.02.2019 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor - Tetiş Yapı Elazığspor Spor


Toto 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada Tetiş Yapı Elazığspor Kulübü sporcusu Rüştü Hanlı’nın, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 Resmi Müsabakadan Men Cezası ile cezalandırılmasına,



Giresunspor Kulübünün, 24.02.2019 tarihinde oynanan Giresunspor - Altay Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kapalı Dağ A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Abalı Denizlispor Kulübünün, 24.02.2019 tarihinde oynanan Abalı Denizlispor - Osmanlıspor FK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Tribün G, H, I, J ve Kapalı Tribün Üst D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Osmanlıspor FK’nın, 24.02.2019 tarihinde oynanan Abalı Denizlispor - Osmanlıspor FK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sungurlu’da öğrenci servisleri denetlendi
    1. Sungurlu’da öğrenci servisleri..
    2. PFDK'den Popov'a 2 maç ceza
    3. DTSO’da işletme yetkililerine mesleki..
    4. Bursa'da cinayet sanığına 18 yıl hapis..
    5. AB'den yalan haberle mücadele çağrısı
    6. 3600 ek gösterge için son dakika yeni..
    7. Kar ve tipi ulaşımı aksattı
    8. Baraja düşen araçta ölen iki kardeşin..
    9. Aileler dikkat! Bu oyun intihara sebep..
    10. Babasının bıçak darbesiyle ölen liseli..
    11. Bu acıya yürek dayanmaz...
    12. Demirkol,AKSA Doğalgaz..
    13. Spor Bilimleri Fakültesi’nden üç..
    14. Dışişleri Bakanlığından Mali’ye..
    15. Kahta’da 28 Şubat Darbesine kınama
    16. "Tekrar rekabetin içinde yer alacağız"
    17. BAKKA Siber güvenlik uzmanı eğitiyor
    18. Mesut Üner, “Çatalca’da her kesimi..
    19. AK Parti’de meclis adayları ile..
    20. BM, Suriye raporunu açıkladı:..
    21. "Postmodern darbe"nin 22. yılı
    22. Şahin eşi ile birlikte hastaları..
    23. Türk iş adamının dolandırılması..
    24. Bakan Pakdemirli, Karabük’ün sera..
    25. Serbest piyasada altın fiyatları
    26. Keşmirliler çatılara ‘kızıl haç’ çiziyor
    27. Ebubekir Taşyürek: "Kartal’da 6 ayda..
    28. Türkiye’de yürütülen en büyük AB..
    29. AB'den Macaristan'a kampanya tepkisi
    30. ExxonMobil ve Qatar Petroleum Kıbrıs..
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    “Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
    “Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar