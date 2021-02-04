  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arkadaşının dişini penseyle çekti! Gülmesi viral oldu

"Üniversitelerin başarısız olmasını isteyenler var" diyen Erdoğan'dan tokat gibi sözler

Kılıçdaroğlu, okul işgal etmeye çalışan ve polis aracına saldıran vandalları böyle savundu: Ne yaptı bunlar?

Instagram kullananlar dikkat! Silinince kaybolmayacak

Her türlü ahlaksızlık yolunu zorluyorlar: Boğaziçi provokatörlerinden mide bulandıran iftira

Halk TV ve İrfan'dan büyük provokasyon! ‘Polis hedef gözetmeksizin…’

FETÖ ve ODA TV aynı çuvalda!

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: İşte mutasyonlu virüs görülen il sayısı

Türkiye’nin de yer aldığı bölgede flaş gelişme! İHA'lar ile harekete geçtiler

‘İlk defa burada işiteceksiniz’ diyen İsmail Küçükkaya’dan Melih Bulu iddiası! Tüm provokasyonlara rağmen…
Spor PFDK'dan 2 maç men cezası
Spor

PFDK'dan 2 maç men cezası

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'e 2 maç men cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 17:51:00 -
PFDK'dan 2 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'e 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Dorukhan'a, rakibine yönelik ciddi faulü nedeniyle PFDK tarafından 2 maç men cezası verildi.

Siyah-beyazlı takımın antrenörlerinden Gürsoy Yalçın ise müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeni ile 30 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Kurul, Yeni Malatyasporlu futbolcu Kubilay Kanatsızkuş'a rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 13 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

PFDK, Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 58 bin 500, MKE Ankaragücü'ne 12 bin lira para cezası verdi.

Bu arada kurul, Antalyaspor Kulübünün, Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile oynanan maçta ikinci sarının ardından kırmızı kart gören oyuncusu Veysel Sarı'nın cezai uygulamasının kaldırılması yönündeki talebini reddetti.

Kurul, TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un futbolcusu Simon Zenke'ye 2 maç men cezası verirken, Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın 1 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Yılport Samsunspor idarecisi Soner Soykan'a 30 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para, Royal Hastanesi Bandırmaspor oyuncusu Rahmi Anıl Başaran'a ise 2 resmi müsabakadan men ve 4 bin 500 lira para cezası verildi.

Ayrıca Menemenspor 12 bin, Yılport Samsunspor ise 4 bin 500 lira para cezası aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye onları konuşuyor! Toplu intihar eden gençlerin seslendiği isim konuştu
Gündem

Türkiye onları konuşuyor! Toplu intihar eden gençlerin seslendiği isim konuştu

Manisa'da intihar eden 4 gencin 3'ünün ölmeden önce veda videosu gönderdiği Uzman Çavuş Mert Dalgın konuştu. Dalgın, 'Birbirimizi bırakmayac..
Kritik isimler Beştepe'ye gelecek! Erdoğan'dan sürpriz görüşme
Gündem

Kritik isimler Beştepe'ye gelecek! Erdoğan'dan sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 kritik görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce MHP ..
Türkiye'nin gündemine oturan cinayette şoke eden sözler: Beni yöneten güçler var
Gündem

Türkiye'nin gündemine oturan cinayette şoke eden sözler: Beni yöneten güçler var

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Gamze Pala'yı boğazından keserek öldüren Savaş Dalançıkar'ın mahkemedeki savunması herkesi şoke etti...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay