PFDK sevkleri sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama
Galatasaray Teknik Direktörü Terim, TFF'nin verdiği disiplin sevki kararlarını ardından bir açıklama yayınladı06 Kasım 2018 Salı 17:00
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in '#KenetlenBaşkaGALATASARAYyok' etiketiyle paylaştığı açıklama şöyle:
"Her kim ki yaşananlardan fayda sağlıyor ve içinde bulunduğu durumdan çıkmak için hedef şaşırtarak gündem yönetmeye çalışıyorsa, her kim ki Galatasaray ile Fatih Terim adı yan yanan gelince rahatsız oluyorsa, her kim ki kalemiyle sarı kırmızı renklere adanmış hayatları yok sayıyorsa, karşısında yüreği, duası, emeği, sözü, alın teri ile kenetlenince müzesi dolan 30 milyon Galatasaraylı olduğunu unutmamalı."
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