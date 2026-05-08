Pezeşkiyan, kamuoyu önüne çıkmayan Mücteba Hamaney ile görüştüğünü açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran lideri Mücteba Hamaney ile kısa süre önce bir araya geldiğini açıkladı.

İran devlet medyasında yer alan açıklama, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarının ilk günlerinde ağır yaralandığı iddialarının ardından yapılan ilk kamuoyu açıklaması oldu.

Devlet medyasına göre Pezeşkiyan, görüşmenin “mütevazı ve son derece samimi” bir atmosferde gerçekleştiğini söyledi. Görüşmenin içeriğine ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı.

Mücteba Hamaney, babası eski lider Ali Hamaney’in ABD ve İsrail saldırılarında öldürülmesinin ardından İran’ın yeni dini lideri olarak göreve getirilmişti. İran medyası, Hamaney’in aynı saldırılarda yaralandığını doğrulamış ancak sağlık durumuna ilişkin uzun süre kamuoyu önüne çıkmaması tartışmalara yol açmıştı.

Son aylarda Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin çok sayıda iddia ortaya atılmış, bazı haberlerde ağır yaralandığı ve kamuoyundan uzak tutulduğu öne sürülmüştü. İran yönetimi ise bu iddialara ilişkin sınırlı açıklamalar yapmıştı.

Pezeşkiyan’ın açıklaması, İran yönetiminin liderlik yapısında istikrar mesajı verme çabası olarak yorumlanıyor.

