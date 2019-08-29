Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörü Sakarya'da buluşacak

SAKARYA (AA) - Sakarya'da 19-22 Eylül'de Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali düzenlenecek.

Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde özel hazırlanan 40 bin metrekarelik alanda Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) iş birliğiyle gerçekleştirilecek festivalde yurt içi ve dışından 190 firma ürünlerini sergileyecek.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi festivale davet eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak ilimizin tarımsal kalkınma politikalarının önemli bir parçası olan süs bitkiciliği sektörüne ayrı bir önem veriyoruz. Festivale ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyor, sektörün tüm paydaşlarını ve vatandaşlarımızı bekliyoruz."

- "190 firma yerini ayırdı"

SATSO Başkanı Akgün Altuğ da peyzaj ve süs bitkiciliği sektörünün kent için son derece önemli hale geldiğini belirtti.

Sektörün tanıtılması, pazar payının ve ihracat imkanlarının gittikçe artması noktasında festivalin büyük katkı sağladığına işaret eden Altuğ, "Organizasyona geçen yıl 90 firma katılmış ve yaklaşık 12 bin ziyaret gerçekleşmiştir. 2019 yılı için 190 firma yerlerini ayırdı ve 25 bin civarında ziyaretçi bekliyoruz. Sakarya'da sektör adına değerli bir çalışma." ifadelerini kullandı.