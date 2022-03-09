Peynirli sarımsaklı ekmek tarifi nasıl yapılır? Sarımsaklı ekmek tarifi

Peynirli sarımsaklı ekmek tarifi için malzemeler

3 diş sarımsak

1/4 (çeyrek) su bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kekik

2 orta boy tam buğday ekmeği

Yaklaşık 1. 5 su bardağı Kaşar Peyniri/Mozzeralla (Dilerseniz arttırabilirsiniz)

Peynirli sarımsaklı ekmek tarifi nasıl yapılır?

Sarımsakları ezin ve zeytinyağı ve kekik ile iyice karıştırın. Ekmekleri ortadan ikiye ayırın ve her parçaya eşit olacak şekilde zeytinyağlı sosu yayın.180 derece önceden ısıtılmış fırında, ekmekler hafifçe kızarana kadar pişirin. Fırından alın. Rendelenmiş peyniri üstlerine serpin ve ekmekleri üst üste gelecek şekilde tekrar birleştirin. Tekrar fırına koyun, peynir eriyene kadar kızartın. Afiyet olsun