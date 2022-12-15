Peynirli ekmek dilimleri tarifi için malzemeler! Nefis ekmek içi peynir tarifi ve birbirinden enfes tarifler...

Peynirli Ekmek Dilimleri Tarifi İçin Malzemeler

10 adet ekmek dilimi

1,5 bardağı tam yağlı beyaz peynir

1 su bardağı kaşar peyniri rendesi

1 adet kırmızı biber

2 adet yeşil biber

2-3 dal maydanoz

1 yumurta

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Pul biber, karabiber ve tuz

Peynirli Ekmek Dilimleri Tarifi Nasıl Yapılır?

Biberleri yıkadıktan sonra küçük küçük doğrayalım.

Maydanozu ince ince kıyalım.

Peyniri çatalla güzelce ezelim. Kaşar peynirini rendeleyelim.

Yumurta, yağ, karabiber, pul biber, tuz, beyaz peynir, kaşar peyniri, maydanoz ve biberleri uygun bir kaba alarak karıştıralım.

Ekmek dilimlerini fırın tepsisine dizelim.

Hazırlığımız malzemeyi ekmeklerin üzerine eşit olacak şekilde sürelim.

Fırının ızgara bölümünü çalıştırarak ekmeklerin üzeri kızarıncaya kadar 180°C fırında kontrollü bir şekilde pişirelim. Afiyet olsun.

Elazığ Peynirli Ekmek Tarifi İçin Malzemeler

Hamuru için;

5-6 bardak un

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım paket yaş maya

1 kase su

İç harcı için;

500 gram tuzsuz peynir

2 su bardağı toz şeker

Elazığ Peynirli Ekmek Tarifi Nasıl Yapılır?

Önce hamuru yoğurup 1 saat dinlendirmek gerekiyor. Dinlendirdiğimiz hamuru portakal büyüklüğünde bezeler alıp önce elimizle yuvarlak açalım. Sonra içine şekerli peyniri ufalayıp bırakıyoruz. Sonra iki ucunu pide şeklinde kıvırıp esnetiyoruz. Bu işlem hamur bitene kadar devam eder. 200 derecelik fırında üstü kızarıncaya kadar devam eder.

Fırında peynirli ekmek tarifi

Bir kasede rendelenmiş beyaz peynir, yumurta, kıyılmış maydanoz, karabiber, pul biber ve zeytinyağını karıştırın. Tost ekmeği dilimlerinin üzerine hazırladığınız karışımdan eşit olarak yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin. Sıcak olarak servis edin.

Malatya'ya Özgü Peynirli (Çökelekli) Pide Tarifi İçin Malzemeler

8,5 bardak un ( 950 gr)

4 su bardağı su 800 ml

Yarım paket yaş maya yada 1,5 yemek kaşığı toz maya

1,5 tatlı kaşığı tuz

İç malzemesi için;

1 kilo çökelek beyaz peynir evde hangi peyniriniz varsa yarı çökelek yarı beyaz peynirde kullanabilirsiniz

1 demet maydanoz

2 tane yemeklik doğranmış kuru soğan

1 tatlı kaşığı pulbiber

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz (Peyniriniz tuzluysa) kullanmayabilirsiniz.

2 tane yumurta

1 su bardağı sıvı yağ (Zeytin yağıda kullanabilirsiniz)

Kullandığım bardak klasik su bardağı 200 ml

Malatya'ya Özgü Peynirli (Çökelekli) Pide Tarifi Nasıl Yapılır?

Suyumuzu mayamızı karıştırma kabına alarak güzelce karıştırıyoruz. Unumuzu dikkatli bir şekilde ilave ediyoruz. Hamurumuzu en az 10 dakika yoğuruyoruz. Yoğrulan hamurumuzu 10 dakika dinlendiriyoruz. Bu arada iç harcımızı hazırlıyoruz. Bütün malzemeleri karıştırma kabına alarak güzelce harcımızı karıştırıyoruz. Dinlenen hamurumuzu tezgahımıza alarak mandalina büyüklüğünde bezeler yaparak bir 10 dakika daha dinlendiriyoruz. Hafif un serptiğimiz tezgahta merdaneyle biraz açıyoruz daha sonra elimizle oval şekle getiriyoruz. İç harcından koyarak kayık şeklinde kapatıp elimizle biraz uzatıyoruz. Fırınımızı önceden 250 derecede ısıtıyoruz fırın tepsimize yağlı kağıt koyarak pidelerimizi yerleştiriyoruz. Isınan fırında 20 dakika da pidelerimizi pişiriyoruz. Dikkat ediyoruz fırından fırına farklılık gösterebilir. Fırından çıkan pidelerimizin kenarlarına tereyağı veya zeytin yağı sürerek servise hazır hale getiriyoruz.

Fırında Yumurtalı Peynirli Ekmekler Tarifi İçin Malzemeler

Yeteri kadar dilimlenmiş ekmek

2 adet yumurta

2 kibrit kutusu büyüklüğünde rendelenmiş kaşar peynir

4 kibrit kutusu büyüklüğünde ufalanmış beyaz peynir

1 yemek kaşığı tereyağı

4-5 yemek kaşığı zeytin yağı

2 adet ince yeşil biber

3 adet kabukları soyulmuş ve ince doğranmış domates

Maydanoz

Pul biber

Kara biber

Kekik

Arzuya göre tuz

Fırında Yumurtalı Peynirli Ekmekler Tarifi Nasıl Yapılır?

Herkese iyi günler diliyorum. Bu tarifi daha önce paylaşmıştım. Tekrar paylaşmak istedim. Deneyenlere şimdiden afiyetler olsun.

Yumurtayı çırpıyoruz. Tere yağını küçük bir şekilde doğruyoruz bütün malzemelerle birlikte birbirini alıncaya kadar karıştırıyoruz.

Dilimlediğimiz ekmeklerin üzerine eşit bir şekilde paylaştırıyoruz.

Önceden ısıttığımız fırının ızgara bölümünde kızarıncaya kadar pişiyoruz.

Kaşarlı ekmek tarifleri

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizilir. Üzerine kaşar ve peynir rendesi konulur. İsteğe bağlı maydanoz, sucuk, domates, biber küçük küçük doğranıp, peynirlerle birlikte karıştırılıp ekmeklere sürülür ve 200 derece fırında kızarana kadar pişirilir.