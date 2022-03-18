Peynir, kaşar ve yoğurda zam yolda

Çiğ süt fiyatlarına 4 ay aranın ardından yüzde 21.2 oranında zam geldi. Bir litre çiğ süt 5 lira 70 kuruş oldu. Markette 10-15 lira aralığında satılan sütlerin 2-3 lira aralığında zamlanması bekleniyor.

Ulusal Süt Konseyi (USK), internet sitesinden yaptığı duyuru ile, çiğ süt tavsiye satış fiyatında yüzde 21,2 artışa gittiğini açıkladı. Böylece, 4,70 TL olan çiğ süt tavsiye satış fiyatı 5,70 TL’ye çıktı. Söz konusu artışın, 1 Nisan’dan itibaren geçerli olduğu belirtilerek şöyle denildi: “1 Nisan 2022 tarihinden itibaren nisan ayı sonuna kadar soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 5,70 TL/Litre olarak oy çokluğu ile belirlenmiştir.”

Nisan ayı sonu itibarıyla piyasa şartlarına göre tekrar değerlendirme yapılacağı belirtildi. USK, 8 Aralık 2021'den itibaren çiğ süt tavsiye satış fiyatını 3.20 TL’den 4,70 TL’ye çıkarmıştı. Aralık ayındaki bu zamla marketlerde satılan 1 litrelik sütlerin fiyatı 5-7 liradan 10-15 liraya çıkmıştı.

Bugün çiğ süte gelen zamla birlikte yeni fiyatların geçerli olduğu 1 Nisan’dan itibaren marketlerde satılan süt ve süt ürünlerine de zam gelmesi bekleniyor.

Markette satılan bir kutu sütün fiyatının en az 2 lira zamlanması öngörülüyor.

Peynire, kaşara, tereyağına zam yolda

Aralık ayındaki çiğ süt zammının ardından peynir, kaşar ve tereyağı gibi süt ürünlerine büyük zamlar gelmişti. Çiğ süte 1 Nisan itibariyle gelen yüzde 22 zam sonrası peynir, kaşar, tereyağı ve yoğurt gibi süt ürünlerinin zamlanması da kaçınılmaz oldu.