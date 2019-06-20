Namaz İslam açısından olmazsa olmazdır. Peygamberimiz’e namaz Miraç gecesinde far kılındı. Müslüman olan ve buluğ çağına giren herkese beş vakit namaz kılmak farzdır. Peki Peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhisselam ile aynı gün namaza başlayan ilk müslüman kimdir?

Alemlerin Rabbi olan Allah Teala’ya kulluğumuz, kusurumuzu ifade etmek için yöneliyor, huzurunda eğiliyoruz. Bu eğiliş O’ndan başkasının önünde eğilmeyişimizin işareti. O’ndan başkasına kul olmayışımızın da alametidir. İbaretlerimiz, Cemanı Mevla’nın sevgi ve rızasını kazanmaya vesiledir. İbadetlerimiz O’nun verdiği nimetlere şükrümüzdür. İbadetlerimiz kulluğumuzu tasdikimiz, ikrarımızdır. Beş vakit kıldığımız namazlarımız ise ibadetlerimizin can damarıdır. Kıldıkça yolumuza daha sağlam adımlarla basar, yerimizde daha muhkem dururuz. Bu yüzden, “Namaz dinin direğidir” denilmiştir. Namaz İslami hayatın devamlılığını sağlar, kişinin iman ve ihlas üzerine olmasını kolaylaştırır. Çünkü namaz için herhangi bir dünyalık birikime ve mala ihtiyaç yoktur, bedenimizle yaptığımız şükürümüzdür. Kulluğumuzu arzedişimizdir. Bu yüzden müslüman kardeşlerimizin bir rekat bile namazından geri kalmaması için çaba gösteririz. Hepimizin kulluğunun devamlı olmasının isteriz.

Peygamberimizle (S.A.V) aynı gün namaza başlayan ilk müslüman kimdir?

İslam’ın ilk emri namazdır. İlk vahyin hemen ardından, Cebrail Hz. Peygamberimize (s.av.) abdest almayı ve namaz kılmayı öğretmiştir. Peygamberimizle birlikte Hz. Hatice validemiz namaza başlamıştır.