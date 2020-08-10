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İSLAM

Peygamberimizin hayatından! Mümin, ayıpları araştıran değil, örten kişidir

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) şöyle buyurmuştur: Kim bir kardeşini günahından dolayı ayıplarsa, o günahı işlemeden ölmez.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 14:10:00 -
Peygamberimizin hayatından! Mümin, ayıpları araştıran değil, örten kişidir

Rasûlullah aleyhisselam buyurdular:

Kim arkadaşının ayıbını örterse, Allah da kıyâmet günü onun ayıbını örter. Kim de Müslüman kardeşinin ayıbını açığa vurursa Allah da onun ayıbını açığa vurur. Hatta evinin içinde bile olsa onu ayıbıyla rezil eder.” Mü’minin, insanların ayıplarını araştıran meraklı bir kimse değil de, tesadüfen gördüğü ayıp ve kabahatleri setreden (örten) olmasıdır. Çünkü bazı kusurlar için, “Şuyûu vukûundan beterdir” denilmiştir. Yani yayılması yapılmasında daha zararlıdır. Bu sebeple Cenâb-ı Hak, ayıpların ve kötülüklerin yayılmasını şiddetle men etmektedir. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Kim bir kardeşini günahından dolayı ayıplarsa, o günahı işlemeden ölmez.” 

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