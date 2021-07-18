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Dünya Peygamberimiz'e (SAV) hakaretler etmişti! İslam karşıtı Danimarkalı karikatürist öldü
Dünya

Peygamberimiz'e (SAV) hakaretler etmişti! İslam karşıtı Danimarkalı karikatürist öldü

İslam karşıtlığıyla bilinen Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard'ın öldüğü açıklandı. Westergaard, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) ettiği hakaretlerle biliniyordu.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 21:42:00 -
Peygamberimiz'e (SAV) hakaretler etmişti! İslam karşıtı Danimarkalı karikatürist öldü

Danimarka'nın Extra Bladet gazetesinin haberine göre, uzun süredir hasta olan İslam karşıtlığıyla bilinen Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard, 86 yaşında öldü.

2005'te Danimarka’nın Jyllands-Posten gazetesinde İslam Peygamberi Hz. Muhammed’e (SAV) hakaret içeren karikatürler çizen Westergaard, çok sert tepkiler almıştı.

Westergaard, 2015'te de Paris'teki Charlie Hebdo katliamı sonrası hakaret içerikli yeni bir karikatür çizerek, milyonlarca Müslümanı rencide etmişti.

Yıllardır tehdit edilen ve polis koruması altında yaşayan Westergaard, evli ve 5 çocuk sahibiydi.

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Yorumlar

Malatyalı

şimdi hesap zamanı allahne yapsa güzel yapar
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06pursaklar

86 Yıl önce atılan taş cehenneme düştü
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