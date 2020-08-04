Peygamberimiz'e saldıran BBC'ye şok haber! Hesap verecekler

Algı mühendisliğinin basındaki önemli temsilcilerinden BBC, Türkçe internet sitesi üzerinden yine İslami değerlere hakaret eden, bir kurguya imza attı.

BBC Türkçe, Somaliland'da yaşandığı iddia ettiği eşcinsellikle ilgili bir olay üzerinden İslam'ın değerlerini hedef aldı. Somaliland'da eşcinsel davranışları nedeniyle ailesinin ölüm tehditlerinden kaçtığını ileri sürdüğü kişinin gerçek ismi yerine "Muhammed" yazan BBC Türkçe'nin, onunla ilişki yaşadığı kişi için de "Ahmet" ismini tercih ettiği görüldü.

"İsimler değiştirilmiştir"

Yaşandığı ileri sürülen hikayedeki isimlerin ise değiştirildiğinin altı çizildi. Hikayedeki kişilerin isimlerinin yayınlanmasını etik olarak yazamayan BBC Türkçe'nin kod isim olarak İslam peygamberinin adlarını tercih etmesi amacın aslında İslamı karalamak olduğunu ortaya koydu.

Hukuki süreç başlatılıyor

BBC Türkçe'nin İslamı hedef aldığı net bir şekilde ortaya çıkan ve alenen suç olan bu yazı ve sosyal medya paylaşımı üzerine Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) hukuki süreç başlatmak üzere harekete geçti.

UMED, TCK'ya göre alenen suç olan bu yazı için BBC Türkçe hakkında hukuki süreç başlatacağını duyurdu.