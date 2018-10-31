Peygambere hakaret eden kadın hakkında flaş gelişme

Pakistan Yüksek Mahkemesi, Hz. Muhammed'e hakaret ettiği gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan Hıristiyan kadın Asya Nurin'in cezasını kaldırdı. Mahkeme, eğer başka bir suçlama yoksa Nurin'in serbest bırakılması yönünde karara vardı.

Dört çocuk annesi Hıristiyan kadın, 2010 yılında Hz. Muhammed'e hakaret ettiği gerekçesiyle Lahor Yüksek Mahkemesi ölüme mahkum edilmişti. Nurin kendisine yönelik suçlamaları reddetmişti.

Papa tepki göstermişti

Asiye Bibi olarak da anılan Asiye Nurin'e verilen cezaya ülke içinden ve uluslararası kamuoyundan tepki gelmişti. Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları Gözlemevi, dine hakaret nedeniyle verilen ölüm cezalarını dini bir baskı aracı olarak nitelendirerek bu cezaların kaldırılmasını istemişti. Papa 16. Benedict de Asiye Nurin'in affı için açık bir çağrı yapmıştı.

İki siyasetçi öldürülmüştü

Pakistan içerisinde de Nurin'in idam edilmemesi için bazı girişimlerde bulunulmuştu. Pencap Valisi Selman Tasir, dine hakaret suçuna idam cezası veren yasayı eleştirerek Nurin'i savunmuştu. Tasir, 4 Ocak 2011 tarihinde İslamabad'da Mümtaz Kadri isimli bir koruması tarafından, dine hakaret suçuna verilen idam cezasını eleştirdiği gerekçesiyle vurularak öldürülmüştü. 26 yaşındaki Kadri ise 29 Şubat 2016 tarihinde asılarak idam edilmişti.

Asiye Nurin olayı nedeniyle öldürülen bir diğer siyasetçi de Şahbaz Bhatti'ydi. Kendisi de bir Hırstiyan olan Bhatti'nin olaydan önce de ölüm tehditleri aldığı, olayın ardından bu tehditlerin arttığı ifade ediliyordu. Pakistan Azınlıklar Bakanı Bhatti dina hakaret yasasında değişiklik yapılması gerektiğini savunuyordu. Hükümetin tek Hıristiyan bakanı olan Bhatti 2 Mart 2011 tarihinde İslamabad'da vurularak öldürülmüş, saldırıyı Pakistan Talibanı üstlendiği belirtilmişti.

Tepkilere sebep oldu

Asiye Nurin'e yönelik idam cezasının kaldırılmasının ülkede gerginliği artırdı. İslami kesimler karar sonrası sokaklara döküldü.

Protesto çağrısı ilk olarak Cemiat-i Ulema-i İslam (F) partisi lideri Mevlana Fazlurrahman'dan geldi. Bunun ardından Cemaat-i İslami'den de protesto çağrıları yapıldı. Diyobendi grupların yanısıra, Barelvi Tahrik-i Lebbeyk mensupları da sokaklara döküldü.

Protestolar kapsamında İslamabad, Lahor, Feyzabad gibi bölgelerde gösteriler düzenlendiği ifade edilirken, protestocuların Lahor-İslamabad yolunu trafiğe kapattığı belirtiliyor.

Kaynak: Mepa News