Peygamber Sevdalıları “Vahdet ve Kurtuluş” İçin Meydanlara İniyor

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Mevlid-i Nebi etkinlikleri, bu yıl 20. kez milyonları bir araya getirmeye hazırlanıyor. Hiçbir siyasi hedef ve maddi çıkar gözetmeksizin sürdürülen etkinliklerin bu yılki teması, İslam coğrafyasında yaşanan acılara bir reçete olarak sunulan “Vahdet ve Kurtuluş” olarak belirlendi.

İlk kez 2006 yılında Peygamber Efendimiz’e yönelik yapılan hadsizliklere karşı bir tepki olarak “Peygambere Saygı Mitingi” adıyla başlayan süreç, bugün Türkiye’nin dört bir yanını saran devasa bir organizasyona dönüşmüş durumda. Vakıf yetkilileri, 20 yıldır aralıksız sürdürülen bu etkinliklerle Hz. Muhammed’in (s.a.v) eşsiz ahlakını halka arz etmeyi ve yaşatmayı hedeflediklerini belirtiyor.

Bu yıl seçilen “Vahdet ve Kurtuluş” teması, özellikle İslam coğrafyasında devam eden soykırım ve vahşetlere karşı bir duruş niteliği taşıyor. Vakıf, bu tema aracılığıyla ümmetin en çok ihtiyaç duyduğu birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularına katkı sağlamayı amaçlıyor. “Hz. Peygamberin ahlakını yaşama ve yaşatma!” şiarıyla yola çıkan organizasyon, her yıl toplumun farklı bir yarasına Hz. Peygamber’in hayatından örneklerle ışık tutuyor.

12 Nisan’da start alan ve 19 Nisan’da Diyarbakır’da muazzam bir kalabalıkla devam eden etkinlik takvimi, 26 Nisan’da yapılacak büyük finallerle sona erecek. 26 Nisan 2026 Pazar günü İstanbul Bağcılar Meydanı, Van ve Adana’da aynı saatlerde gerçekleştirilecek programlarla Mevlid-i Nebi coşkusu zirveye taşınacak. İstanbul’daki etkinlik için tanıtım çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten vakıf yetkilileri, özel davet ve ziyaretlerle tüm halkı bu manevi şölene davet ediyor. Etkinlik alanına yoğun bir teveccüh beklediklerini ifade eden yetkililer, tüm Peygamber aşıklarını Bağcılar Meydanı’ndaki buluşmaya beklediklerini yineledi.