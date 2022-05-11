Peygamber Efendimizin öğle uykusu: Kaylule uykusu nedir? Öğlen uykusunun faydaları

Öğlen uykusu

Kişinin 24 saat içerisinde uykuya yatkın olduğu dönemlerden biri de öğle uykusu saatleridir. Öğle uykusu, en az gece uykusu kadar insan vücuduna yarar sağlar. Gece yeteri kadar uyumuş, gündüz de öğle uykusu uyuyan bir kişinin vücudu tazelenir, performansı artar, düşünme ve problem çözme yeteneği hız kazanır.

Gün içerisinde daha dinç ve enerjik olarak ibadet edebilmeleri için Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'in bir dinlenme metodu olarak bizlere önerdiği Kaylule uykusu, fazileti yüksek olan nafile ibadetlerden biridir. Kaylule uykusu olarak nitelendirilen bu ibadet, öğle namazı vaktinin girmesiyle 20 dakika- 60 dakika arasında gerçekleştirilen bir uykudur. Kaylule uykusuna çoğu zaman öğle namazını kılmadan önce yapılabildiği gibi öğle namazı sonrasına da bırakılabilmektedir.

Kaylule nedir?

Kaylule, vücudu dinlendirmek ve öğle sıcağında çalışmamak için yapılan şekerlemedir. Sözlük anlamı öğle uykusu olan kaylule Hz. Muhammed tarafından da tavsiye edilmiştir. Kaylule, vücudu zinde tutar ve gün içinde yorulan vücudun dinlenmesini sağlar.

Kaylule kelimesi ile eş ve yakın anlamlı olan üç sözcük vardır. Bunlardan ilk ikisi öz Türkçe olan şekerleme ve kestirme sözcükleridir. İspanyolca kökenli olan siesta kelimesi de öğle uykusu manasına gelir.

KAYLULE UYKUSU NEDİR? KAYLULE UYKUSUNA NE ZAMAN YATILIR?

Gün ortasındayken güneş tam tepedeyken yapılan kaylule uykusu, bir tür şekerleme olup vücudumuzun da dinlenmesini sağlayan en önemli ibadetlerdendir. Dinlenmiş ve zinde olan bir beden ibadetlerini yerine getirirken daha kolay ve rahat hareket edebileceği için her Müslümanın hayatında en az 2-3 kere yapması önerilen bir ibadettir.

Peygamberimizin öğle uykusu

Peygamber Efendimiz (SAV), bununla alakalı olarak da: “Gündüzün orucuna sahur yemeği ile, gecenin ibadetine de öğle uykusu ile yardımcı olunuz!” (Hâkim, I, 588) buyurmuş ve kaylule uykusunun gece ibadetine yardımcı olduğunu bizlere göstermektedir.

KAYLULE UYKUSUNUN FİZİKSEL VE BİLİMSEL FAYDALARI NELER?

Peygamber Efendimiz (SAV)'in önerdiği kaylule uykusunun birçok açıdan bizlere faydası vardır. Bunlar gerek bedensel gerek de zihinsel anlamda sağladıkları faydalardır. Sünnet yani nafile ibadetler arasında olan kaylule uykusunun faydaları bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. İşte kaylule uykusunun bilimsel faydaları...

1) Erken yaşlanmayı önler.

Güzellik uykusu dediğimiz bu şekerleme, büyüme hormonlarını salgılayarak ölü hücrelerin yenilenmesini sağlar.

2) Gün içinde yaptığımız bu istirahat performansımızı artırır.

Yapılan araştırmalara göre, yapılan bir saatlik şekerleme fiziksel ve zihinsel aktivitelerin performansını artırır.

3) Vücut uyku halinde kendini onarır.

Her gün yaşadığımız stres ve bünyemizde biriken toksinler sonucu oluşan zararı onaran proteinler üretilir.

4) Hafızamızı güçlendirir.

Yine yapılan araştırmalara göre şekerleme sırasında geçici hafızanın içindeki bilgiler, kalıcı hafızaya dönüştürülür ve geçici hafıza boşaltılır. Böylelikle beyinde edinilen bilgiler kolay kolay akıldan çıkmaz.

5) Kolay kilo vermemize yardımcı olur.

Uykusuzluk iştahımızdan sorumlu olan hormonları bozar. Bu hormonların dengesi bozulduğunda ise daha çok yemeye başlarız. Kaylule uykusu gibi kısa şekerlemeler de bu hormonları dengede tutar.

Kaylule uykusu diyanet

Kaylule uykusu olarak nitelendirilen bu ibadet, öğle namazı vaktinin girmesiyle 20 dakika- 60 dakika arasında gerçekleştirilen bir uykudur. Kaylule uykusuna çoğu zaman öğle namazını kılmadan önce yapılabildiği gibi öğle namazı sonrasına da bırakılabilmektedir.

Kaylule uykusu ne zaman?

Kaylule uykusu genellikle saat 11.00 ile 13.00 saatleri arasındadır. Güneşin en tepede olduğu saatlerde yapılan şekerlemelerin süresi ise kişiden kişiye değişir. En kısa kaylule 29 - 30 dakika, en uzunu ise bir buçuk saattir.

Öğle uykusunun cilde faydaları

Uyku vücudun kendini onardığı zaman dilimidir. Yani uyku süresi ne kadar kısa olursa vücudunuz kendini o kadar az onarabilir. Uyku sırasında cildinizdeki kan akışı hızlanır ve organlar kendini tamir etmeye başlar. Aynı zamanda kırışıklıkları azaltarak UV ışınlarına maruz kalan cildi onarır.

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