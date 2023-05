Peygamberimizin (sav) dilek duası: Dileklerin hızlı kabul olması için okunacak dualar ve sureler! Okunuşu, anlamı, fazileti

Dua etmek, İslam dininde önemli bir yer tutar. Yüce Allah, yarattığı kullardan devamlı kendisinden istemelerini emretmiştir. Bu emrin nedeni, insanoğlunun aciz olması ve çeşitli şeylere erişmekte sorunlar yaşamasındandır. İstek ve dilek duası en çok okunan dualardandır. Zira, insanoğlunun istek ve dilekleri hiçbir zaman bitmez. Bu tip durumlarda eller semaya açılarak Yüce Allah’a yakarılır ve dilek duası okunuşu yapılır. Tesirli dilek duası Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve okunuşu için doğru yere geldiniz...

DİLEK DUASI OKUNUŞU

İstek, arzu ya da dileklerin gerçekleşmesi öncelikle çaba sarf ettiğinizden emin olmanız gereklidir. Manevi olarak hissiyatınızı güçlendirmek ve dileklerin gerçeğe dönüşmesi için dilek duası okunuşu yapabilirsiniz. Dua, maneviyatı güçlendirme konusunda insanın en büyük yardımcısıdır. Kur'an-ı Kerim'de istek ve dileklerin kabul görmesi konulu ayetler yer almaktadır. Hiç şüphesiz, Peygamberimizin okuduğu istek ve dilek duası merak edilmektedir..

HZ. MUHAMMED’İN (sav) DİLEK DUASI

Tirmizi'den rivayetle: Peygamberimiz bu dilek duasını, gözleri görmeyen birinin kendisinden dua talebi üzerine okumuştur.

Hadis âlimlerinden Tirmüzi ve Nesai’nin (Sünen) kitaplarında diyor ki: İki gözü görmeyen bir kimse gelip, "ya Resulallah! Allahü tealaya düa et, gözlerim açılsın" dedi. Peygamber efendimiz de kendisine (Kusursuz bir abdest al! Sonra Ya Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselamı vesile ederek, araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam! Seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Yâ Rabbi! Bu yüce Peygamberi bana şefaatçi eyle! Onun hürmetine duamı kabul et!) duasını okumasını söyledi. Adam, abdest alıp dua etti. Hemen gözleri açıldı.(habertürk)

DİLEKLERİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN OKUNACAK DUA

Okunuşu: Estagfirullah min külli mâ kerihallah, Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh.

Anlamı: Razı olmadığın şeylerden, yaptıklarımı affet ve yapmadıklarımı yapmaktan koru! Kendisinden başka ilah bulunmayan Hay, Kayyum ve Azîm olan Allah’a istigfar eder ve günahlarıma pişman olup O’na sığınırım.

DİLEK DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Hasbiyallahü la ilahe illa hu.

Hasbünallahu veni'mel vekil.

İyyake na'büdü ve iy'yake nestain.

Velhamdü lillahi rabbil alemin.

DİLEK DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Allah bana yeter. O'ndan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. (Tevbe, 129)

Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. (Al-i İmran, 173)

Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz. (Fatiha, 5)

Ve âlemlerin rabbi olan Allah'a hamd olsun. (Fatiha, 2 ve En'am, 45)

70 KERE OKUNAN DİLEK DUASI

Abdülehad Serhendi hazretleri bir müjde verip buyuruyor ki:

(70 kere “Yâ Allah, Yâ Rahman, Yâ Rahîm, Yâ Kavî, Yâ Kâdir” okuyup da dua eden, ne isterse istesin, Cenâb-ı Hak duasını kabul eder ve ne muradı varsa verir.)

Allah rızası için okumalı. Bir seferde 70 defa okumalı, 71 olsa olmaz, yanına başka isim konsa olmaz, bu bir şifredir. İsm-i a’zam, ism-i Celal, Esma-ül Hüsna’dır. Her namazdan sonra okuyana ne mutlu! Hiç olmazsa günde bir defa okumalı.

ÇOK İSTEDİĞİMİZ BİR DUANIN KABUL OLMASI İÇİN NE YAPMALIYIZ?

Duanın kabul edilmesi için şu hususlara riayet edilmesi istenmiştir:

a) Duadan önce tövbe ve istiğfar edilmelidir. Günah işleyen, haramlardan uzak durmayan bir kulun duası kabul edilmeye layık değildir. Hz. Peygamberin (s.a.s.) şu hadisi çok dikkat çekicidir: “Allah yolunda seferler yapmış, üstü başı tozlanmış bir adam ellerini semaya kaldırarak, ‘Yâ Rabbi, Yâ Rabbi’ diye yalvarıyor. Oysa yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdır. Böyle birisinin duası nasıl kabul olur?” (Müslim, Zekât, 65; Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’an, 3)

b) Duaya Allah’a hamd, Peygambere salât-ü selam ile başlanmalı; yine salât-ü selam ve Allah’a hamd ile bitirilmelidir. Fudâle b. Ubeyd’den (r.a.) rivâyete göre o, şöyle demiştir: “Resûlullah (s.a.s.), mescidde oturmakta iken bir adam geldi, namaz kıldı, sonra şöyle dua etti: Allah’ım beni bağışla, bana acı. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.), ‘Ey namaz kılan, acele ettin, namaz kılıp oturduğun vakit Allah’a layık olduğu şekilde hamd et, sonra bana salât ve selam et, sonra da yapacağın duayı yap.’ Bundan sonra başka biri namaz kıldı. Namazdan sonra Allah’a hamd etti ve Peygambere salât ve selam getirdi. Başka bir şey yapmadı. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.), o kimseye: ‘Ey namaz kılan kimse! Dua et, duan kabul edilsin.’ dedi.” (Tirmizî, Deavât, 66; Nesâî, Sehv, 48)

c) Dua içten, tevazu ile ve yalvararak yapılmalıdır. Bir âyette şöyle buyrulmaktadır: “Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Çünkü o, haddi aşanları sevmez.” (A’râf, 7/55)

d) Israrla dua edilmelidir. Bir mümin, ettiği duanın kabul edilmesi hususunda aceleci olmamalıdır. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: “Sizden herhangi biriniz ‘dua ettim de kabul olunmadı’ diyerek acele etmediği sürece duası kabul olunur.” (Tirmizî, Deavât, 12)

e) Umut ve korku içinde dua edilmelidir. Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: “Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar, (rahmetimizi) umarak ve (azabımızdan) korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi.” (Enbiyâ, 21/90)

f) Dua ederken zaman seçimine de dikkat edilmelidir. Dua her zaman yapılabilirse de bazı vakitlerde yapılması, duanın daha çabuk kabul edilmesini sağlar. Bu vakitlerden biri de seher vaktidir. Allah Teala, geceleri dua, ibadet ve istiğfar ile meşgul olanları Kur’an-ı Kerim’de övmekte ve şöyle buyurmaktadır: “Onlar, geceleri az uyurlardı. Seher vakitlerinde bağışlanma dilerlerdi.” (Zâriyât, 51/17-18) Hz. Peygambere (s.a.s.), “Ey Allah’ın Resûlü, hangi dua daha makbuldür? diye sorulunca, ‘Gece yarısı ve farz namazlardan sonra yapılan duadır.’ cevabını vermiştir.” (Tirmizî, Deavât, 80)

