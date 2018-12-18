Peygamber Efendimizin bu özelliklerini örnek almalıyız

Şakalaşır ve çocuklarla oynardı. Kibirin, enaniyetin kötülüğünü ıslarla ümmetine tebliğ etmiştir. Düşünün ki, huzuruna yeni gelen ve karşısında sıkılgan duran bir adama, “Rahat ol. Ben kral değilim. Kureyş’te kuru ekmek yiyen kadının oğluyum” demiş, onu rahatlatmış, tevazu ve tebessümle ağırlamıştı. O’nun gözlerinin içi gülümserdi. Büyük küçük herkese selam verirdi.

Uzaktan gelene veya seyrek görüştüğüne sarılır, her gün gördüğüyle tokalaşırdı.

Misafirlerini çok güzel ağırlardı. Yahudi komşusunun altına yelek serdiği hep örnek gösterilir.

Herkesin övülecek, olumlu, iltifat edilecek bir yönünü bulur ve iltifat eder, gönlünü alırdı.

Nazikti, teheccüt namazına kalkarken bile, hanımını uyandırmamaya çok dikkat ederdi.

Arkadaş ve çevresine hâl hatır sorardı.

O, asla kaba söz kullanmazdı.

Temizliğe ve giyime çok önem verirdi.

Omuzlarına inen saçlarını özenle tarardı.

Güzel kokular kullanırdı.

Efendimiz’i (sav) örnek almalıyız

Somurtan insanların, tebessüm eden insanlara oranla, yüzlerinin daha erken ve daha fazla kırıştığını,

Yüzümüzün iç dünyamızın aynası olduğunu,

Somurtmanın yorgunluk ifadesi değil de aldatmaca olduğunu,

Somurttuğumuzda 18, gülümsediğimizde ise sadece 3 kasımızı kullandığımızı,

Gülümsemek için 14 kalori, kaşları çatmak için 72 kalori gerektiğini,

Kibir ve kasıntı sahiplerinin somurtmayı ciddiyet olarak algıladıklarını,

Hareket ve yüz ifadelerimizin kullandığımız kelimelerden 8 kat daha güçlü ve tesirli olduğunu,

İnsanın dalgın olduğu zamanlardaki yüz ifadesinin gerçek hali olduğunu,

Güler yüzlü çalışanların iş hayatlarındaki veriminin daha yüksek olduğunu,

Somurtkanların tebessüm edenlere oranla daha erken yaşlandığını,

Sürekli gülümseyen insanların somurtanlara oranla daha çok sevildiğini,

Tebessümün, karşınızdan size tebessüm davet ettiğini,

Aksiliklerin ve olumsuz hadiselerin hayata karamsar bakan insanlara daha çok uğradığını,

Güler yüzlü insanların daha çok akılda kalıp hatırlandığını,

Allah’ın gülümsemeyi yarattıklarından sadece insanlara bahşettiğini..