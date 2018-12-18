THY- Euroleague
0553 313 94 23

Peygamber Efendimizin bu özelliklerini örnek almalıyız

Düşünün ki, Alemlere rahmet olan Efendimiz (sav) sabah kalktığı andan itibaren eşine ve çocuklarına bütün aile efradına gülümserdi.

18 Aralık 2018 Salı 16:47
Peygamber Efendimizin bu özelliklerini örnek almalıyız

Şakalaşır ve çocuklarla oynardı. Kibirin, enaniyetin kötülüğünü ıslarla ümmetine tebliğ etmiştir. Düşünün ki, huzuruna yeni gelen ve karşısında sıkılgan duran bir adama, “Rahat ol. Ben kral değilim. Kureyş’te kuru ekmek yiyen kadının oğluyum” demiş, onu rahatlatmış, tevazu ve tebessümle ağırlamıştı. O’nun gözlerinin içi gülümserdi. Büyük küçük herkese selam verirdi.

Uzaktan gelene veya seyrek görüştüğüne sarılır, her gün gördüğüyle tokalaşırdı.

Misafirlerini çok güzel ağırlardı. Yahudi komşusunun altına yelek serdiği hep örnek gösterilir.

Herkesin övülecek, olumlu, iltifat edilecek bir yönünü bulur ve iltifat eder, gönlünü alırdı.

Nazikti, teheccüt namazına kalkarken bile, hanımını uyandırmamaya çok dikkat ederdi.

Arkadaş ve çevresine hâl hatır sorardı.

O, asla kaba söz kullanmazdı.

Temizliğe ve giyime çok önem verirdi.

Omuzlarına inen saçlarını özenle tarardı.

Güzel kokular kullanırdı.

Efendimiz’i (sav) örnek almalıyız

Somurtan insanların, tebessüm eden insanlara oranla, yüzlerinin daha erken ve daha fazla kırıştığını,

Yüzümüzün iç dünyamızın aynası olduğunu,

Somurtmanın yorgunluk ifadesi değil de aldatmaca olduğunu,

Somurttuğumuzda 18, gülümsediğimizde ise sadece 3 kasımızı kullandığımızı,

Gülümsemek için 14 kalori, kaşları çatmak için 72 kalori gerektiğini,

Kibir ve kasıntı sahiplerinin somurtmayı ciddiyet olarak algıladıklarını,

Hareket ve yüz ifadelerimizin kullandığımız kelimelerden 8 kat daha güçlü ve tesirli olduğunu,

İnsanın dalgın olduğu zamanlardaki yüz ifadesinin gerçek hali olduğunu,

Güler yüzlü çalışanların iş hayatlarındaki veriminin daha yüksek olduğunu,

Somurtkanların tebessüm edenlere oranla daha erken yaşlandığını,

Sürekli gülümseyen insanların somurtanlara oranla daha çok sevildiğini,

Tebessümün, karşınızdan size tebessüm davet ettiğini,

Aksiliklerin ve olumsuz hadiselerin hayata karamsar bakan insanlara daha çok uğradığını,

Güler yüzlü insanların daha çok akılda kalıp hatırlandığını,

Allah’ın gülümsemeyi yarattıklarından sadece insanlara bahşettiğini..

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 16:50
  1. peygamber efendimiz
  2. peygamber efendimizin özellikleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Olur olmaz kaşıntılar
    1. Olur olmaz kaşıntılar
    2. Sulama kanalına uçan otomobilin..
    3. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem..
    4. New York borsası yükselişle açıldı
    5. Doğal yöntemlerle sivilcelerden..
    6. Toyota Corolla zirveyi bırakmıyor
    7. CHP İstanbul belediye başkan adayı 2019
    8. Eski belediye başkanı ve eşine..
    9. Ekrem İmamoğlu kimdir nerelidir kaç..
    10. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu..
    11. Validen öğrencilere ödüllü matematik..
    12. Böbürlenme padişahım!
    13. Kaymakam koruma altındaki su samurunu..
    14. "Aklını kiraya verenler ne dediğimi..
    15. Çalışan annelere öneriler
    16. Gaziantep'te 768 litre kaçak içki ele..
    17. Pazarda alışveriş yaparken kafasından..
    18. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    19. Özbekistan'dan transit geçişlere..
    20. Ayak kokusuna doğal çözümler
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...