  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Oruç Peygamber Efendimizin arefe günü okuduğu dua | Arefe günü duası okunuşu meali
Oruç

Peygamber Efendimizin arefe günü okuduğu dua | Arefe günü duası okunuşu meali

Ramazan bayramı arefesi 1 Mayıs Pazar günü idrak ediliyor. Arefe gününü dualarla, namazlarla geçirecek olanlar ise Peygamber Efendimizin okuduğu duayı araştırıyor. Arefe günü duası:

Yeniakit Publisher
2022-05-01 12:25:00 -
Peygamber Efendimizin arefe günü okuduğu dua | Arefe günü duası okunuşu meali

2 Nisan’da başlayan ramazan ayı 2 Mayıs Pazartesi günü yerini şevval ayına bırakacak. Arefe gününü ibadetlerle geçirmek isteyenler okunacak duaları, çekilecek zikirleri araştırıyor.

Peygamber Efendimizin arefe günü okuduğu dua | Arefe günü duası okunuşu meali

Efendimizin arefe günü okuduğu dua:

Resulullah (s.a.v) Arife günü şu duayı okurdu: Allâhümmec'al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem'î nûran ve 'an yemînî nûran ve 'an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec'al lî nûran. Ve fî rivâyetin: 'Asabî ve lahmî ve demî ve şa'rî ve beşerî kâne yekûlü fî du'âihî

Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.

Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri | İhlas suresi oku İhlas suresi okunuşu meali
Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri | İhlas suresi oku İhlas suresi okunuşu meali

Oruç

Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri | İhlas suresi oku İhlas suresi okunuşu meali

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay