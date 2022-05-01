2 Nisan’da başlayan ramazan ayı 2 Mayıs Pazartesi günü yerini şevval ayına bırakacak. Arefe gününü ibadetlerle geçirmek isteyenler okunacak duaları, çekilecek zikirleri araştırıyor.

Peygamber Efendimizin arefe günü okuduğu dua | Arefe günü duası okunuşu meali

Efendimizin arefe günü okuduğu dua:

Resulullah (s.a.v) Arife günü şu duayı okurdu: Allâhümmec'al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem'î nûran ve 'an yemînî nûran ve 'an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec'al lî nûran. Ve fî rivâyetin: 'Asabî ve lahmî ve demî ve şa'rî ve beşerî kâne yekûlü fî du'âihî

Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.