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Peygamber Efendimize küstah hakaret! Gözaltına alındı

Bursa'da sosyal medya üzerinden Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'e hakaret eden karikatür paylaşan Fikret Ç. gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki sorgusu devam ediyor.

15 Eylül 2018 Cumartesi 18:34
Peygamber Efendimize küstah hakaret! Gözaltına alındı

Bursa'da Fikret Ç. isimli bir şahıs, sosyal medya hesabından Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e hakaret eden bir karikatür paylaştı. Kısa sürede binlerce insana ulaşan ve büyük infial uyandıran paylaşımın ardından şahıs hakkında çok sayıda vatandaş suç duyurusunda bulundu.

Yapılan ihbarların ardından Fikret Ç. hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fikret Ç'yi gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki sorgusu devam ediyor

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 18:34
  1. Bursa
  2. peygamber efendimize hakaret

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