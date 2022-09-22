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İSLAM Peygamber Efendimiz (SAV) alkol alanlara nasıl davranırdı?
İSLAM

Peygamber Efendimiz (SAV) alkol alanlara nasıl davranırdı?

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) içki içenlere nasıl davrandığını anlatan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Bugün birisini meyhanede alkol alırken gördüğümüzde, Efendimiz (SAV) amcası Hazreti Hamza'ya (r.a.), içkinin henüz yasaklanmadığı zamanlarda, nasıl davrandıysa öyle davranmalıyız." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 23:36:00 - 2022-09-23 00:56:07

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) alkol alanlara nasıl davrandığını anlattı.

Dr. Şenocak, İslam dininde içkinin aşama aşama yasaklandığını hatırlattı. Sahabenin namaz kıldığı dönemde de içki içildiğine dikkat çeken İhsan Şenocak şu ifadeleri kullandı:

Bugün birisini meyhanede alkol alırken gördüğümüzde, Efendimiz (SAV) amcası Hazreti Hamza'ya (r.a.), içkinin henüz yasaklanmadığı zamanlarda, nasıl davrandıysa öyle davranmalıyız. Belki Hazreti Hamza, içkiyi bıraktıktan sonraki süreçte nasıl yüceldiyse bugün içki alıp bırakan adam da yücelecektir.

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