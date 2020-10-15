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Aktüel Peugeot, yeni ürünlerini "Peugeot Show" ile tanıtacak
Aktüel

Peugeot, yeni ürünlerini "Peugeot Show" ile tanıtacak

Yeniakit Publisher
2020-10-15 12:07:41 -
Peugeot, yeni ürünlerini "Peugeot Show" ile tanıtacak

İSTANBUL (AA) - Peugeot, yeni amiral gemisi ürünlerini "Peugeot Show" ile sanal ve canlı ortamda tanıtacak.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, yenilikçi çözümler sunan Peugeot, bu ay hem sanal hem de canlı ortamda çok özel bir etkinlik düzenliyor. Marka, bu kapsamda düzenlediği "Peugeot Show"da yeni amiral gemisi ürünlerini etkileyici bir 3D fuar ile tanıtacak. Buna bağlı olarak stant ziyaretinden sipariş aşamasına kadar tüm müşteri yolculuğu dijitalleşecek.

Paris Otomobil Fuarı'nın (Mondial de l'Auto) yokluğunda, Peugeot Store'un tanıtımı ile müşterilerin yeni araçlarını satın almalarına ve finansman koşulu seçimlerine, eski araçlarına takas desteği verilmesine ve yeni araçlarının ücretsiz olarak teslim edilmesine olanak tanıyan tamamen çevrim içi ilk satış sitesi, yenilikçi bir çözüm ile müşterilerine ve potansiyel müşterilerine yeni modelleri keşfetme fırsatı sunuyor.

"Peugeot Fuar" operasyonu iki bölümden oluşacak, 14-31 Ekim'de, özel olarak hazırlanmış bir site üzerinden internet kullanıcıları, Peugeot'nun yeni ürünlerini sanal bir fuar ortamında (Peugeot standı bir internet platformunda 3D olarak yeniden yapılandırılıyor) yakından inceleme fırsatı buluyor. Sanal Peugeot standı, markanın yeni ürünlerini akıllı telefon, tablet veya PC üzerinden keşfetmek için site içinde 360 derece gezinme fırsatı tanıyor.

Sanal Peugeot standında kullanıcılara sunulan 3 farklı evren ise şu şekilde:

"Yepyeni Peugeot 508 Sport Engineered ile neo performans,

Elektrikliye geçiş: Peugeot 208 ve Peugeot SUV 2008’in elektrikli versiyonları, yeni Peugeot SUV 3008 ve Peugeot 508'in hibrit versiyonları,

Yeni modeller : Yeni Peugeot SUV 3008 ve Peugeot SUV 5008."

Öte yandan, 15-25 Ekim'de, yeni Peugeot SUV 3008 ve SUV 5008 de dahil olmak üzere tüm yeni ürünler fiziksel bir stantta, canlı bir fuar üzerinden sergilenecek. Ürün uzmanları, canlı sunumlar yapacak ve e-satıcılar, müşterilerin satın alma sürecini fuara özel avantajlarla uzaktan sonuçlandıracak.

Canlı showroom, 15-25 Ekim'de 09.00 -19.00 saatleri arasında kesintisiz olarak, 16 Ekim ve 23 Ekim'de saat 21.00'e kadar iki gece seansı ile açık olacak.

Ziyaretçiler, Sanal Peugeot standına ve canlı shrowrooma "salon.peugeot.fr" adresi üzerinden ulaşabilecek.


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